WWE: "Massiver" Herzinfarkt - große Sorge um Legende Barry Windham

Windham hatte auch noch diverse, weniger erfolgreiche Engagements bei WWE: Er verkörperte die kurzlebigen Charaktere The Widowmaker und The Stalker, zudem war er Teil der „New Blackjacks“, angelehnt an des Erfolgsduo seines Vaters mit dem später als Schattenmann hinter den WWE-Kulissen sehr wichtigen Jack „Blackjack“ Lanza. Windhams Partner damals war Bradshaw, der spätere John Bradshaw Layfield.