WWE: Als der legendäre Undertaker nicht nur Wrestling-Fans verstörte

Er war einer der beliebtesten und am meisten respektierten Stars, die es im Wrestling je gab – aber an diesem Abend verstörte der Undertaker seine Anhänger heftig. Und nicht nur sie.

Heute vor 25 Jahren ging einer der kontroversesten Momente der WWE-Geschichte über die Bühne: In einem bewusst auf viel Schockwirkung angelegten Segment inszenierte das Showkampf-Imperium eine Art Kreuzigung, die der legendäre „Dead Man“ an seinem Rivalen Stone Cold Steve Austin vollführte. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Undertaker bei WWE 1998 als finsterer Bösewicht

Nach sechs Jahren als umjubeltes „Babyface“ überraschte die damalige WWF im Herbst mit einem „Heel Turn“ des Taker - in dem dieser laut Drehbuch sogar als Mörder entlarvt wurde. Er wandte sich damals gegen seinen Story-Bruder Kane und enthüllte, dass er derjenige gewesen wäre, der als Kind das Bestattungsunternehmen angezündet hätte und damit den Tod seiner Eltern und die angeblichen Brandnarben im Gesicht des maskierten Kane verursacht hätte.

Im Zuge seiner Verwandlung zum finsteren „Lord of Darkness“ legte sich der Taker ein düsteres neues Outfit zu, feierte eine Reunion mit seinem langjährigen, 2013 verstorbenen Manager und Wegbegleiter Paul Bearer und wurde zum Anführer einer Gruppierung namens Ministry of Darkness.

Steve Austin wurde „gekreuzigt“

Am 13. Dezember 1998 gipfelte die Fehde vorläufig in einem „Buried Alive Match“, in dem die beiden auf einem nachgebauten Friedhof miteinander rangen. Als letzter Hype für das Pay-Per-View-Duell wurde für die „Go home Show“ von RAW das Schocksegment aufgezeichnet.