WWE: Netflix und The Rock! Gigantisches Doppel-Beben beim Wrestling-Riesen

Das Wrestling-Imperium WWE steht vor einer folgenschweren Zeitenwende – und Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson ist mit an Bord!

Wenige Tage vor dem Royal Rumble 2024, dem ersten Großevent des Jahres, hat WWE zwei große Neuigkeiten enthüllt: Das langjährige TV-Flaggschiff Monday Night RAW zieht infolge eines Multi-Milliarden-Dollar-Deals in den USA und diversen anderen Ländern vom linearen Fernsehen zum Streaming-Giganten Netflix um. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Am selben Tag verkündete die Liga, dass Liga-Ikone Johnson eine aktive Rolle in der Unternehmensführung des WWE- und UFC-Mutterkonzerns TKO bekommen wird. Er wird Teil des „Board of Directors“, im amerikanischen Raum eine Mischung aus Vorstand und Aufsichtsrat.