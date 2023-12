WWE / AEW: "Unglaubliches" TV-Beben könnte Wrestling-Welt komplett neu ordnen

Meltzer berichtet in seinem aktuellen Observer -Podcast, was er vor einigen Tagen schon in den sozialen Medien angedeutet hatte: Die vorher „tot“ erscheinenden Verhandlungen zwischen WBD und WWE seien wieder aufgenommen worden - und der kontroverse Topstar Punk sei dabei der „Schlüsselfaktor“.

AEW-Heimatsender soll wegen CM Punk wieder mit WWE flirten

Der kommerzielle Erfolg Punks - der WWE trotz der belasteten Vorgeschichte zur Verpflichtung animiert hat - hatte sich bei Warner bis in höchste Kreise herumgesprochen: Punk (bürgerlich: Phil Brooks) verriet in diesem Frühjahr mit spürbarem Genuss, dass Konzernchef David Zaslav ihn „One Bill Phil“ nennen würde - Eine-Milliarde-Dollar-Phil.

TV-Zukunft von WWE RAW und AEW-Shows noch offen

WWE zu Warner? Folgen für AEW wären einschneidend

Sollte Warner den Zuschlag bekommen, sind die Folgen für AEW unabsehbar: Es ist weder klar, ob Warner sich sowohl WWE als auch AEW leisten wollen würde - noch, ob WWE das mitmachen würde: In der Vergangenheit hat sich der Marktführer immer wieder Exklusivitätsklauseln in seine Verträge schreiben lassen, um Konkurrenten das Wasser abzugraben.

RAW in Zukunft womöglich nicht mehr montags

Schlüsseltermine kurz nach Weihnachten

Klarheit in Bezug auf die vielen offenen Fragen soll es wohl bald geben: Meltzer verweist darauf, dass am 26. und 30. Dezember zwei WWE-Shows in New York und Los Angeles stattfinden, den zwei Metropolen, in denen die meisten der großen Medienunternehmen ihren Sitz haben.