WWE-Überraschung um The-Rock-Tochter vor dem Royal Rumble

Im Schatten des endgültigen Sturzes von WWE-Gründer Vince McMahon infolge neuer Skandal-Vorwürfe sorgt ein spannendes TV-Debüt beim Wrestling-Imperium für Aufhorchen.

Bei der letzten Ausgabe der Show Friday Night SmackDown vor dem Traditions-Event Royal Rumble in der Nacht zum Sonntag feierte die 22 Jahre junge Ava ihr Bildschirm-Debüt im Hauptkader. Ava – bürgerlich: Simone Johnson – ist die Tochter von Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson, seit Beginn der Woche in neuer Rolle Teil der WWE-Unternehmensführung. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Am Dienstag war verkündet worden, dass WWE-Ikone The Rock - der zuletzt auch ein Comeback-Match gegen Universal Champion Roman Reigns angedeutet hatte - in das „Board of Directors“ der Mutterfirma TKO eingezogen ist, Am selben Abend hatte es auch schon Gesprächsstoff um Ava gegeben: Das Nachwuchstalent, das am WrestleMania-Wochenende im Frühjahr ihr erstes Match bestritten hatte, hat bei WWE ebenfalls eine neue Rolle bekommen.

WWE: The-Rock-Tochter Ava mit neuer Rolle

Im Aufbaukader NXT - dem Ava zugeordnet ist - erhielt die Legendentochter den (fiktiven) Job als General Managerin der Show. Vorgestellt wurde sie dabei von William Regal, der im Zuge dessen seinen ersten TV-Auftritt seit seiner WWE-Rückkehr im vergangenen Jahr feierte.

Regal – langjähriger Vertrauter von WWE-Kreativboss „Triple H“ Paul Levesque – war Anfang 2023 zu WWE zurückgekehrt, nachdem er sich zuvor mit Konkurrent AEW auf eine Vertragsauflösung geeinigt hatte. Regal bekam bei WWE einen hochrangigen Posten in der Talententwicklung, durfte aber als Teil der Auflösungsvereinbarung mit AEW ein Jahr nicht im WWE-TV auftreten.

Ava trat nun in ihrer neuen Rolle auch bei SmackDown auf. Sie tauchte an der Seite ihres Pendants Nick Aldis in diversen Backstage-Segmenten auf, in denen die Wrestlerinnen und Wrestler ihre Startnummern für den Rumble zogen.

WWE SmackDown: Auch Trick Williams und Elektra Lopez debütieren

Neben dem Auftritt von Ava gab es zwei weitere Überraschungsdebüts von NXT-Talenten: Trick Williams und Elektra Lopez.

Williams folgte seinem Partner Carmelo Hayes und rettete ihn vor einer Attacke von dessen Rivalen Austin Theory und Grayson Waller. Auch Lopez legte eine alte NXT-Partnerschaft neu auf: Sie schloss sich der Legado del Fantasma um Santos Escobar an und verhalf Escobar zu einem Sieg über Rivale Carlito von der LWO um Rey Mysterio.

Schon zu Jahresbeginn war der britische Top-Techniker Tyler Bate zu SmackDown aufgestiegen und reformierte dort sein Team mit Pete Dunne (vorher: Butch). Ein weiteres Comeback feierten die Authors of Pain und Manager-Legende Paul Ellering (einst Begleiter der ikonischen Legion of Doom), die zusammen mit Karrion Kross und Scarlett die neue Gruppierung The Final Testament bilden. Das Bündnis vertiefte bei SmackDown seine Rivalität mit Ex-Champion Bobby Lashley und den Street Profits.

Asuka und Kairi Sane holen Tag-Team-Titel

Zusätzlich zu den diversen Debüts gab es bei der „Go Home Show“ für den Royal Rumble einen etwas überraschenden Titelwechsel. Die als Teil des Bündnisses Damage CTRL frisch reformierten Kabuki Warriors (Asuka und Kairi Sane) nahmen Katana Chance und Kayden Carter die Tag-Team-Titel der Damen ab.

Asuka und Sane feierten den Titelgewinn zusammen mit Landsmännin Iyo Sky, während Damage-CTRL-Gründerin Bayley wie ein fünftes Rad am Wagen wirkte – ein Bruch und eine große Fehde zwischen Sky und Bayley deutet sich seit einiger Zeit an.