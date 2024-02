WWE fixiert neue WrestleMania-Kracher bei Megashow in Australien

Vor einer Mega-Kulisse in Australien hat Wrestling-Marktführer WWE die nächsten Weichen für den Jahreshöhepunkt WrestleMania 40 im April gestellt.

Bei dem Großevent No Escape (Elimination Chamber) vor über 50.000 Fans sicherten sich Becky Lynch und Drew McIntyre in den namensgebenden Käfigmatches die verbleibenden Plätze in den großen Titelmatches: Der Schotte McIntyre fordert nun World Champion Seth Rollins, Lynch die Siegerin des No-Escape-Hauptkampfs zwischen Lokalmatadorin Rhea Ripley und Nia Jax um den World Women's Title.