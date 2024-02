WWE trauert um einen "Giganten der Wrestling-Branche"

Anderson, Gründungsmitglied der legendären Hall-of-Fame-Gruppierung „The Four Horsemen“ um die Ikone Ric Flair, ist im Alter von 81 Jahren gestorben, wie am Montag bekannt wurde. WWE bestätigte den Todesfall, während der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW bekundeten die Kommentatoren Michael Cole und Pat McAfee ihr Beileid. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Ole Anderson war Teil der originalen Four Horsemen

Ric Flair mit Danksagung

Vorher sicherte Anderson sich seinen Platz in den Geschichtsbüchern, indem er den jungen Flair zu Crockett brachte und damit zu dessen Durchbruch verhalf. Flair veröffentlichte in den sozialen Medien eine Danksagung an Anderson, „dass du mir die Gelegenheit gegeben hast zu werden, was ich heute bin“ - nicht ohne zu erwähnen, „dass wir nicht immer einer Meinung waren“.