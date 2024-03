WWE: Der Milliarden-Mann gerät in Bedrängnis

WWE-Skandal: Was wusste Nick Khan?

Ein Bericht des Sportbusiness-Portals Front Office Sports, an dem mehrere bekannte Wrestling-Journalisten mitgearbeitet haben, hat enthüllt, dass Khan einer der bislang anonymisierten WWE-Manager ist, der in der Klage der Ex-Mitarbeiterin Janel Grant auftaucht. Ihm wird dort ein gewisses Maß an Mitwisserschaft und Vertuschung in Bezug auf McMahons Umtriebe angelastet. Derselbe Vorwurf triff einen weiteren hochrangigen Entscheider des Unternehmens: Brad Blum, den COO (Chief Operating Officer) des Unternehmens.