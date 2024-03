WWE-Legende feiert umjubeltes Comeback - rechtzeitig vor WrestleMania

Rey Mysterio feiert WWE-Comeback bei SmackDown

Schon 2022 wurde Mysterio – der bereits in den Neunzigern beim damaligen WWE-Konkurrenten WCW seinen internationalen Durchbruch gefeiert hatte – in die Hall of Fame der Liga aufgenommen, eine Ende seiner Karriere ist aber auch nach mehr als drei Jahrzehnten im Ring weiter nicht in Sicht.