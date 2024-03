WWE: Österreichische Sensation bekommt WrestleMania-Sternstunde

Die sensationelle Karriere des österreichischen Wrestling-Phänomens Gunther steuert auf einen neuen Höhepunkt zu: WWE hat das bis jetzt größte Match für das Schwergewicht aus Wien fixiert.

Bei der Megashow WrestleMania 40 im Super-Bowl-Stadion von Philadelphia setzt der „Ringgeneral“ seinen Intercontinental Title - den er inzwischen so lang hält wie in über 40 Jahren niemand vor ihm - gegen Sami Zayn aufs Spiel. Zayn verdiente sich das Match in der Nacht zum Dienstag im Hauptkampf der TV-Show Monday Night RAW. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Gunther bei WrestleMania 40 gegen Sami Zayn

Für den 36 Jahre alten Gunther (bürgerlich: Walter Hahn, früher bekannt als WALTER) ist es das zweite Match bei der größten WWE-Show und das erste Einzelduell: Im vergangenen Jahr hatte er die früheren WWE-Champions Drew McIntyre und Sheamus in einem herausragenden Big-Men-Dreikampf besiegt.

In Philadelphia sollte Gunther laut Medienberichten eigentlich ein noch größeres Match bekommen und gegen Superstar Brock Lesnar antreten. Dieser Plan platzte jedoch, weil WWE Lesnar wegen dessen mutmaßlicher Verwicklung in den Sexhandels-Skandal um Ex-Boss Vince McMahon aktuell stillschweigend nicht einsetzt.

Anstelle Lesnars gewann nun der Kanadier Zayn einen Sechskampf gegen fünf andere Titelaspiranten - Ricochet, JD McDonagh, Shinsuke Nakamura, „Big“ Bronson Reed und den am Ende aus dem Feld geschlagenen Ex-Olympiaringer Chad Gable.

Das Duell Gunther vs. Zayn hat auf dem Papier nicht dieselbe Starpower, qualitativ verspricht es ähnlich viel, womöglich sogar mehr:

Der oft unterschätzte Zayn - dessen Karriere im vergangenen Jahr durch seine epische Story mit Roman Reigns und der Bloodline neue Höhen erreichte - zählt zu den besten Ringhandwerkern der Liga. Zudem passt sein Stil, sein Körperbau und seine Rolle auch in das Konzept eines David-gegen-Goliath-Matches, das zu Gunthers großen Stärken gehört.

Derartige Matches - gegen leichtere Gegner wie Ilja Dragunov und Tyler Bate oder früher gegen Will Ospreay und Zack Sabre Jr. - haben Gunthers Ruf in entscheidendem Maße mitbegründet. Nun hat er eine neue Gelegenheit, ihn auf der größten Wrestling-Bühne von allen zu bekräftigen, vor mehr Zuschauern als je zuvor.

In diesem Jahr ist die Aufmerksamkeit für WrestleMania am 6. und 7. April wohl größer als je zuvor, da diesmal auch wieder Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson in den Ring steigen wird.