WWE-Show nimmt schockierendes Ende

Knapp zwei Wochen vor der Megashow WrestleMania 40 hat The Rock bei einem Überraschungsauftritt bei der TV-Show Monday Night RAW für schockierende Szenen gesorgt: Er prügelte seinen Rivalen Cody Rhodes auf einem Parkplatz der Allstate Arena in Chicago blutig. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

WWE RAW: The Rock überrascht Cody Rhodes

Johnson, dessen Auftritt nicht angekündigt war, überraschte Rhodes schon zu Beginn der Show, als dieser sich eine Konfrontation mit Universal Champion Roman Reigns lieferte, seinem Gegner am zweiten WrestleMania-Abend.

Der Hollywood-Superstar sorgte dabei für einen rätselhaften Cliffhanger, indem er Rhodes etwas ins Ohr flüsterte, was diesen verwirren und aus der Fassung zu bringen schien. Was Johnson Rhodes genau übermittelt hatte, blieb zunächst unklar.

Nach dem Hauptkampf zwischen dem mit Rhodes verbündeten Jey Uso und Shinsuke Nakamura verlagerte sich das Geschehen in den Backstage-Bereich, wo sich Rhodes und Partner Seth Rollins mit Reigns‘ und Rocks Bloodline-Kollegen Jimmy Uso und Solo Sikoa prügelten.

Blutige Attacke wie zu Attitude-Era-Zeiten

Rock schleifte Rhodes dann in den verregneten Außenbereich der Arena und verprügelte diesen dort weiter - Erinnerungen an die „Attitude Era“ um die Jahrtausendwende und Rocks ikonische Rivalität mit Stone Cold Steve Austin wurden wach.

In einer wütenden Suada hielt Rock dann fest, dass Cody den Preis dafür zahle, dass er „seine Nase in meine Angelegenheiten gesteckt hat“ und ihm nicht das WrestleMania-Titelmatch gegen Reigns überlassen hätte.

Rock und sein „Blutsbruder“ Reigns tun sich am übernächsten Samstag am Tag 1 von WrestleMania gegen Rhodes und World Champion Rollins zusammen. An Tag 2 folgt das lang erwartete Rückmatch zwischen Royal-Rumble-Sieger Rhodes und dem seit Sommer 2020 als Champ regierenden Reigns.