WWE verkündet große Deutschland-Festwoche

Wie das Wrestling-Imperium am Montag bekanntgegeben hat, wird es unmittelbar vor dem „Bash in Berlin“ am 31. August noch eine Live-Eventserie unter dem Label „Road to Berlin“ geben: Am 27. August gastiert sie in Oberhausen (Rudolf Weber Arena), am 28. August in Stuttgart (Porsche Arena) und am 29. August in Frankfurt (Festhalle). (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)