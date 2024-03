WWE vollzieht historischen - und überfälligen - Schritt

Das zweite neue Mitglied der WWE Hall of Fame nach Paul Heyman steht fest - und die Berufung markiert einen ebenso historischen wie überfälligen Schritt.

Wie der Wrestling-Marktführer am Mittwoch bekanntgab, zieht Bull Nakano am Tag vor der Megashow WrestleMania 40 in die Ruhmeshalle der Liga ein, als erste japanische Wrestlerin überhaupt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)