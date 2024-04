Brisantes Gerücht nach Milliarden-Deal: Plant der gestürzte Ex-Boss eine neue WWE-Konkurrenz?

Wie der langjährige Szenebeobachter Dave Meltzer in seinem aktuellen Wrestling Observer Radio berichtet, gibt es entsprechende Mutmaßungen in der Branche. Befeuert werden sie dadurch, dass McMahon inzwischen sämtliche Anteile an der WWE-Mutterfirma TKO verkauft hat oder zum Verkauf stellt - am Ende des Prozesses wird er voraussichtlich über 2 Milliarden US-Dollar eingenommen haben. Startkapital für eine neue Liga? (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)