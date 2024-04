WWE entlässt vielkritisierten Ex-Champion

Wie am Freitagabend bekannt wurde, ist der indischstämmige Kanadier Teil einer (bislang?) kleineren Entlassungswelle zwei Wochen nach dem Jahreshöhepunkt WrestleMania. Ebenfalls gekündigt wurde der Chinesin Xia Li, die sich in der Liga nicht nachhaltig hatte durchsetzen können und dem australischen Ex-Rugbyprofi Xyon Quinn. Das Muskelpaket war im vergangenen Jahr beim inszenierten „WWE Draft“ vom Aufbaukader NXT als Free Agent in die Hauptkader befördert, aber letztlich kaum eingesetzt worden. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Jinder Mahal regierte bei WWE einst als Champion

Mahal gewann den Titel von Randy Orton und behielt ihn sieben Monate lang, ehe er ihn an AJ Styles verlor. Seine Regentschaft gilt als Flop, viele Fans kritisierten, dass Mahal im Ring nicht auf Main-Event-Niveau agierte. Als fraglich gilt auch, ob Mahal wirklich dazu beigetragen hat, WWE stärker in Indien zu verankern: Bei Touren durch das Land fieberten die Fans nicht in derselben Weise mit Mahal wie mit dem früheren, in Indien geborenen und aufgewachsenen WWE-Champion The Great Khali.