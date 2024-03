Ronda Rousey rechnet nach WWE-Aus ab: "Nichts als Ekel dafür"

Bei der UFC legte sie eine bahnbrechende Hall-of-Fame-Karriere hin und trat dabei den Nachweis an, dass Frauen im Kampfsport genauso zugkräftig sein können wie Männer.

Auch in ihrer weiteren sportlichen Laufbahn bei WWE wurde Ronda Rousey durch ihren Weltruf entscheidendes Puzzlestück einer „Women‘s Revolution“, die 2019 im historischen ersten WrestleMania-Hauptkampf der Frauen mündete . ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Im vergangenen Sommer hat die frühere Judo-Kämpferin (Olympia-Bronze in London 2012) WWE verlassen und beendete damit ihr zweites Engagement, das eher als Missverständnis in Erinnerung bleiben wird.

Dass auch Rousey beim Showkampf-Imperium zuletzt nicht glücklich war, hat sie nun deutlich unterstrichen - in einer Abrechnung, die es in sich hat.

WWE-Topstar giftet gegen The Rock: "Ich glaube, da ist ein realer Konflikt"

Ronda Rousey mit scharfen Attacken auf frühere WWE-Führung

Am 2. April - kurz vor der diesjährigen WrestleMania - wird ein neues, autobiografisches Buch Rouseys mit dem Namen „Our Fight“ erschienen. In diversen Auszügen, die vorab öffentlich geworden sind, und mehreren Interviews, mit denen Rousey die Memoiren bewirbt, attackiert Rousey die früheren Verantwortlichen der Liga scharf, allen voran den zu Jahresbeginn über Vergewaltigungs- und Sexhandelsvorwürfe gestürzten Ex-Boss Vince McMahon .

Aber auch darüber hinaus zeichnet Rousey ein negatives Bild von WWE. Sie vertritt die Ansicht, dass das Thema Gleichberechtigung in der Promotion immer noch bei weitem nicht genug vorangeschritten sei.

- Vince McMahon:

In einer Mischung aus historischem Abriss und subjektiver Bewertung vergleicht Rousey McMahon in ihrem Buch mit Imperator Palpatine, dem Oberbösewicht aus Star Wars: „Man kann manchmal schwer unterscheiden, wo seine Rolle als böser, unethischer Schleimball, die er vor den Kameras spielte, endete und wo sein realer, ethisch fragwürdiger, oft verklagter und des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigter Charakter anfing. Die verschwommenen Linien zwischen Rolle und Realität sind ein wiederkehrendes Thema in der WWE-Welt.“