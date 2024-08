Deutscher Moderator stellt dem WWE-Champion eine brisante Frage

Bei der Pressekonferenz nach der Großveranstaltung Bash in Berlin in der Uber Arena kamen die schweren Vergewaltigungs-, Sexhandels- und Belästigungs-Vorwürfe gegen Ligagründer Vince McMahon zur Sprache - und die Frage, ob die Liga und auch die Aktiven zu sehr den Mantel des Schweigens darüber legen würden. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Tilo Jung stellt WWE-Champion bei PK heikle Frage

Anlass für die Frage war die Ankündigung einer Netflix-Doku über McMahon, in die WWE nach eigenen Angaben nicht involviert ist, auch wenn der Streaming-Riese ihr künftiger Medienpartner ist. Rhodes betonte dies und erklärte, dass zu der Rolle von WWE in der Doku „Falschinformationen“ kursieren würden.

„Kein aktiver Versuch, das Thema zu beschweigen“

„Ich glaube, es geht hier nicht darum, ob (den Anschuldigungen, d. Red.) geglaubt wird oder nicht“, führte Rhodes aus: „Wir tun das, was wir da draußen tun und fokussieren uns darauf, gute Matches und gute Storys zu erzählen. Wir sind in der Position, die Informationen zu diesem Thema so herauszufinden, wie Sie es tun - also in Bezug auf die Frage, was passiert ist, wie es passiert ist und inwiefern es dafür Gerechtigkeit geben wird.“