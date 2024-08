"Ich bin Taylor Swift für Männer": Deutsche Fans warteten 11 Jahre - nun kehrt er zurück

CM Punk steigt bei WWE Bash in Berlin in den Ring

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW hat WWE offiziell gemacht, dass es bei Bash in Berlin am 31. August zu einem Rückmatch zwischen Punk und seinem aktuellen Erzrivalen Drew McInytre geben wird.

Nach dem kontroversen Sieg McIntyres beim SummerSlam zu Beginn des Monats wird es diesmal ein Strap Match geben, in dem die beiden mit einem Gürtel zusammengebunden sind, der potenziell auch als Schlag- und Würgeinstrument benutzt werden kann. Punk sprach eine entsprechende Herausforderung aus, McIntyre nahm an.

Vor 20 Jahren erstmals in Deutschland - vor 11 zuletzt

Für die vielen Fans, die Punk auch in Deutschland hat, ist Bash in Berlin ein lang ersehntes Wiedersehen: Der 45-Jährige (für die heute beginnende Deutschland-Tour vor Sonntag nicht beworben) stand zuletzt vor 11 Jahren in München bei einer Deutschland-Tour im Ring: Zusammen mit Weggefährte Daniel Bryan / Bryan Danielson - der am Sonntag bei AEW All In im Londoner Wembley-Stadion sein womöglich letztes Match bestreiten wird - besiegte er damals Erick Rowan und den tragisch früh verstorbenen Luke Harper (Brodie Lee) von der Wyatt Family.