WWE-Dynastie trauert nun auch um ihren zweiten Urvater

Auch zwei von Afas Söhnen waren früher WWE-Wrestler: Samu war Partner Fatus in dem von Afa zum Ring begleiteten Team The Headshrinkers. Afa Jr. war als Manu einst Teil der Gruppierung Legacy mit dem heutigen WWE-Champion Cody Rhodes und Randy Orton - setzte sich bei WWE aber nicht dauerhaft durch.

Großvater von The Rock war der Ursprung

Afa und Sika dominierten WWE als Tag Team

Sika und Afa tourten durch Nordamerika und andere Wrestling-Länder, das kanadische Territorium Stampede der Hart-Familie war eine ihrer ersten Stationen. Am Ende der siebziger Jahre tauchten die Samoans erstmals in der damals ebenfalls noch regionalen WWE auf - damals: WWWF, später WWF.

Ihr größtes Match hatten Afa und Sika 1980 vor der damaligen Rekordkulisse von rund 36.000 Fans im New Yorker Shea Stadium, als sie die Titel gegen das „Dream-Team“ aus Backlund und dem früheren WWE-Champion Pedro Morales verloren. Es war der Co-Main-Event der Supershow „Showdown at Shea“, geheadlinet vom Hassduell zwischen der Ikone Bruno Sammartino und seinem abtrünnigen Schüler Larry Zbyszko - an dem Abend gab es außerdem eine frühe Ausgabe des späteren Rekordmatches zwischen dem mythischen Ringriesen Andre the Giant und dem jungen Hulk Hogan.