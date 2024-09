WWE: Umjubeltes Comeback einer Ikone

WWE RAW: Legende Bret Hart ist zurück

Der inzwischen 67-Jährige - noch immer mit der Langhaar-Frisur von einst - eröffnete die zweite Stunde der als „Season Premiere“ des neuen TV-Herbst beworbene Episode in seiner Geburtsstadt Calgary, warmherzig empfangen von den Fans in seiner kanadischen Heimat.

Der „Hitman“ reizt Champion Gunther

Bret Harts wechselvolles Verhältnis zu WWE

Hart brach anfangs völlig mit WWE, ehe er 2006 in seine Hall-of-Fame-Aufnahme und 2010 in ein vollwertiges Nostalgie-Comeback einwilligte. Die Beziehung zu McMahon trübte sich später wieder ein, zuletzt brach Hart endgültig mit ihm, als die Vergewaltigungsvorwürfe der Ex-Angestellten Janel Grant öffentlich wurden. Erst kürzlich blickte Hart in einem Podcast-Interview mit frisch verstärkter Freude darauf zurück, McMahon 1997 in Montreal einen realen Fausthieb verpasst zu haben, McMahon solle „in der Hölle verrotten“.