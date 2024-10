Die Paketlieferung, wegen der WWE zwei Legenden feuerte

Es war eines der spektakulärsten Personal-Beben der WWE -Historie, das sich im Herbst 1992 bei der Wrestling -Liga abspielte, mitten im ersten großen Popularitätsboom der damaligen WWF in Europa und speziell auch Deutschland. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

WWE feuerte Ultimate Warrior und British Bulldog

Ende August 1992 stellte McMahon seine bis dahin größte Show auf europäischem Boden auf die Beine: den SummerSlam 1992 im Londoner Wembley-Stadion. Der Warrior forderte dort WWF-Champion „Macho Man“ Randy Savage heraus. Der Bulldog gewann in einem herausragenden und bis heute legendären Hauptkampf den Intercontinental Title von seinem Schwager Bret „The Hitman“ Hart - trotz eines Drogen-Absturzes in der Nacht davor, wie sich später herausstellte .

Auch am 27. Oktober 1992 waren Warrior und Bulldog bei einem großen Event im Einsatz: Bei der TV-Show Saturday Night‘s Main Event kämpfte der Warrior gemeinsam mit Savage um die Tag-Team-Titel von Money Inc. Smith verlor seinen Intercontinental Title an das junge, aufstrebende Talent „Heartbreak Kid“ Shawn Michaels.