WWE: Der Steroid-Skandal, der das Wrestling-Imperium fast zerstörte

Der wendungsreiche, teils bizarre und in vielerlei Hinsicht irrwitzige Kriminalfall, in dem auch Megastar Hulk Hogan eine tragende Rolle spielte, beschäftigt die Szene auch noch Jahrzehnte danach - der aktuelle Sex- und Schweigegeld-Skandal um McMahon weckte in dieser Woche viele Erinnerungen an die existenzielle Krise von damals.