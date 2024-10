Kreuzbandriss-Drama um deutschen WWE-Star

Wie die Wrestling-Liga am Montag während der TV-Show Monday Night RAW mitteilte, hat der 30-Jährige sich am vergangenen Wochenende bei einem Event in Columbus schwer verletzt.

Ilja Dragunov feiert nach WrestleMania RAW-Debüt

Der in Moskau geborene und als Spätaussiedler in Dresden aufgewachsene Dragunov (bürgerlich: Ilja Rukober) wurde im Januar 2019 von WWE verpflichtet, nachdem er in der deutschen und europäischen Szene auf sich aufmerksam gemacht hatte. (Ilja Dragunov im SPORT1-Interview über seine schwierige Kindheit: „Das, was ich im Ring darstelle, ist etwas sehr Reales“)