Ein privater Schicksalsschlag, den er öffentlich bislang nicht thematisiert hatte, hat das letzte Match des Undertaker bei WWE überschattet. Und womöglich dazu beigetragen, dass es diesmal auch wirklich sein letztes bleibt.

In der fünften und letzten Episode der Doku "Undertaker: The Last Ride" hat das Wrestling-Denkmal erstmals über den Tod seines Bruders Timothy gesprochen, der am 24. März einem Herzinfarkt erlegen war.

Mit den Tränen kämpfend schildert Mark Calaway, wie der Taker eigentlich heißt, wie seine Nichte ihm per Telefon die traurige Nachricht übermittelte - am Tag, bevor er sein "Boneyard Match" gegen AJ Styles für WrestleMania 36 filmte.

Tim Calaway, der ein einfaches Leben als Klempner geführt hatte, wurde 63 Jahre alt. "Es war ein weiteres Zeichen, wie wichtig es ist, für deine Familie da zu sein. Weil man nie weiß, was passieren wird", kommentierte der acht Jahre jüngere Bruder - der nun entschlossen scheint, sich selbst ins Privatleben zurückzuziehen.

Tim Calaway (r.), Bruder des Undertaker, starb im März © WWE Network / privat

Undertaker: "Kein Verlangen" nach Comeback

Am Ende der letzten Last-Ride-Folge bekundet der Taker, dass er nach jahrelangem Ringen um den für ihn passenden Karriere-Abschluss nun davon ausgeht, dass das Match gegen Styles sein letztes war.

"Man soll niemals nie sagen, aber an diesem Punkt meines Lebens und meiner Karriere habe ich kein Verlagen mehr, wieder in den Ring zu steigen", hält er fest. Er schließt ein weiteres Comeback zwar nicht völlig aus, sollte der eng mit ihm befreundete WWE-Boss Vince McMahon ihn nochmal fragen ("Da müsste ich überlegen"), die Tendenz gehe jedoch in die andere Richtung: "Ich kann mittlerweile außerhalb des Rings mittlerweile einen besseren Beitrag leisten als innerhalb. Und ich bin inzwischen in der Lage, das zu akzeptieren."

Gerade auch die Arbeit an der Doku hätte ihm dabei geholfen, "das größere Ganze zu sehen und weniger hart über mich selbst zu richten, was meine letzten Karriere-Jahre angeht".