WWE-Paukenschlag beim SummeSlam: "Der Schwindel des Jahrhunderts!"

Martin Hoffmann 03.08.2025 • 07:53 Uhr Tag 1 des WWE SummerSlam in New York endet mit einem großen Schlussclou: CM Punk entthront Gunther als World Champion - dann jedoch taucht der lachende Dritte auf.

Zehn Jahre nach seinem legendären „Heist of the Century“ bei WrestleMania 31 hat er es wieder getan!

In einem spektakulären Schluss-Clou der ersten Nacht des WWE SummerSlam in New York hat Seth Rollins zum zweiten Mal seinen Money-in-the-Bank-Koffer eingelöst - und bei der Megashow vor über 50.000 Fans im MetLife Stadium Publikumsliebling CM Punk seinen lang ersehnten und hart erkämpften Titel aus den Händen gerissen!

Punk war der scheinbare Triumphator der Show, indem er den bisherigen World Champion Gunther aus Österreich in einer heftigen Ringschlacht niederrang. Dann jedoch tauchte Rollins auf, beendete die Scharade um seine vorgetäuschte schwere Verletzung - und entriss Punk dessen erstes WWE-Gold seit 12 Jahren auf schmerzhafte Weise.

WWE löst Verletzungs-Fake um Seth Rollins auf

Rollins, der Punk (und Roman Reigns) schon bei diesjährigen WrestleMania ausgetrickst und dort ein Bündnis mit Manager-Legende Paul Heyman geschmiedet hatte - Punks großem Mentor und Förderer bei WWE -, war vor dem SummerSlam seit mehreren Wochen nicht bei WWE gesehen worden.

Der „Visionary“ hatte sich beim TV-Special Saturday Night‘s Main Event in einem Match gegen LA Knight scheinbar eine schwere Verletzung zugezogen. Es war eine zunächst unauffällige, weil abseits der TV-Kameras in Szene gesetzte und damit clever eingefädelte Inszenierung. Die WWE-Oberen täuschten damit zunächst die Öffentlichkeit und auch die eigenen Angestellten, die zunächst im Glauben gelassen worden waren, dass die Blessur real war.

Nach einigen Tagen sprach sich zwar herum, dass Rollins‘ Verletzung Fake war - auch SPORT1 berichtete -, aber es blieb die große Frage, wo der Plan hinführen sollte. Nun gab es die Antwort.

CM Punk jubelt beim SummerSlam nur kurz

Der SummerSlam-Hauptkampf war zunächst als großer Moment für Punk inszeniert, der elf Jahre nach seinem hässlichen WWE-Abgang und scheinbarem Karriere-Ende sein Comeback im Herbst 2023 zu krönen schien.

In einem lange einseitigen Duell, in dem Punk vom „Ringgeneral“ aus Wien viel Prügel einsteckte, wendete Punk das Blatt, als Gunther übermütig wurde und sich auf dem Kommentatorentisch provokant von den Fans feiern ließ. Punk riss Gunther die Füße weg, Gunther erlitt beim Aufprall eine blutige Gesichtswunde - Punk nahm das Heft in die Hand und triumphierte am Ende mit seinem Finisher GTS

Als der von dem rund 30-minütigen Duell völlig erschöpfte Punk feierte, folgte Rollins‘ großer Auftritt: Er betrat auf Krücken und mit mürrischem Gesicht die Einmarschrampe, wendete sich scheinbar wieder ab - ließ dann jedoch Krücken und Bandage fallen, rannte zum Ring und ging auf Punk los.

Rollins befreite sich aus Punks verzweifeltem Versuch, den Angreifer mit einem schnellen GTS abzuwehren, schlug rund zehnmal mit seinem Money-in-the-Bank-Koffer auf Punk ein - und übergab ihn dann Ringrichterin Jessika Carr, um sein dadurch garantiertes Titelmatch zu einem beliebigen Zeitpunkt einzulösen.

Der „Ruse of the Century“ vollzieht sich

Mit seiner eigenen Spezialaktion Stomp machte Rollins schnell den Sack zu und sicherte sich damit zum sechsten Mal einen der wichtigsten WWE-Titel. Höhnisch setzte er sich dann zusammen mit Heyman im Schneidersitz vor den ausgeknockten Punk - und stahl damit auch dessen Standardgeste. Rollins jubelte danach mit seinen Verbündeten Bron Breakker und Bronson Reed.

WWE sprach am Ende der Show vom „Ruse of the Century“, vom Schwindel bzw. Täuschungsmanöver des Jahrhunderts - in Anknüpfung an den „Raubzug des Jahrhunderts“, mit dem Rollins 2015 bei WrestleMania „eincashte“ und damit den Hauptkampf zwischen Brock Lesnar und Roman Reigns sprengte, um Weggefährte Reigns den erstmaligen Gewinn des WWE-Titels vor der Nase wegzuschnappen.

Nun erzählte WWE die Langzeitstory zwischen Punk und Rollins weiter, der seit Punks Comeback als dessen Chefkritiker auftritt und sich öffentlich schwor, alles zu tun, um Punks Rückkehr an die Spitze zu vereiteln.

Alexa Bliss und Charlotte Flair nun Tag-Team-Champions

Zu Beginn der Show erlebten die WWE-Fans einen weiteren Titelwechsel: Nach dem Opener, in dem Roman Reigns und Jey Uso Reed und Breakker bezwangen, errang das frisch formierte Duo aus Alexa Bliss und Charlotte Flair die Tag-Team-Titel der Damen von Judgment Day (Raquel Rodriguez und Roxanne Perez). Sowohl für Flair als auch für die zu Beginn des Jahres aus der Babypause zurückgekehrte Bliss war es der erste Titelgewinn seit längerer Zeit.

Der einzige auf dem Spiel stehende Gürtel, der am Samstag nicht wechselte, war der WWE-Damentitel: Jungstar Tiffany Stratton - Freundin des deutschen WWE-Stars Ludwig Kaiser - wehrte Herausforderin Jade Cargill mit dem Prettiest Moonsault Ever ab.

In einem prominent besetzten und stimmungsvollen Co-Main-Event taten sich dann die lebende WWE-Legende Randy Orton und der Rapper und Singer-Songwriter Jelly Roll gegen Drew McIntyre und YouTube-Superstar Logan Paul zusammen: Jelly Roll schlug sich trotz seiner athletischen Beschränkungen achtbar - wurde aber am Ende von Paul gepinnt.

Der SummerSlam ist in diesem Jahr erstmals zweitägig und steht noch immer im Zeichen der vergangene Woche verstorbenen Legende Hulk Hogan, die während der Show mit einem weiteren Videotribut gewürdigt wurde.