Zwei Jahre nach dem Tod von Sohn Bray Wyatt: WWE-Legende IRS in Hospizpflege

SPORT1 28.10.2025 • 19:37 Uhr Zwei Jahre nach dem Tod seines Sohns Bray Wyatt gibt es auch um WWE Hall of Famer Mike Rotunda alias IRS traurige Nachrichten.

Zwei Jahre nach dem tragisch frühen Tod von WWE-Star Bray Wyatt wird die Wrestling-Welt von einer weiteren traurigen Nachricht aus der Familie Rotunda erschüttert.

WWE Hall of Famer Mike Rotunda („IRS” Irwin R. Schyster), Vater von Wyatt und dessen Bruder Bo Dallas (Uncle Howdy), ist offenbar schwer und unheilbar erkrankt. Nach Angaben seines Schwagers und früheren Tag-Team-Partners Barry Windham befindet sich der 67 Jahre alte Rotunda in Hospizpflege.

Windham, Namenspatron Bray Wyatts (bürgerlich: Windham Rotunda) enthüllte die Neuigkeit in einem Interview mit dem langjährigen Wrestling-Journalisten Bill Apter. „Ich liebe diese Familie, es ist so tragisch“, kommentierte Windham und richtete einen persönlichen Appell an die Fans: „Ich wünsche mir, dass ihr alle für Mike betet.“

Durchbruch im Windschatten Hulk Hogans

Rotunda und Windham wurden Mitte der Achtziger bei der damaligen WWF gemeinsam berühmt - im selben Zeitraum, als die Liga mit Superstar Hulk Hogan den Aufstieg zur Weltmarke begann: Die beiden Ex-Ringer formierten den patriotischen US Express, der für eine Weile an der Spitze der Tag-Team-Division der Liga stand.

Im Januar 1985 gewannen sie die Titel von den jung verstorbenen Dick Murdoch und Adrian Adonis, bei der allerersten WrestleMania im selben Jahr verloren sie die Gürtel an den Iron Sheik und Nikolai Volkoff. Ein zweiter Titelgewinn des US Express endete mit einer Niederlage gegen das „Dream Team“ Brutus Beefcake und Greg „The Hammer“ Valentine.

Zu den berühmtesten Elementen des US Express - begleitet von Manager-Legende Captain Lou Albano -zählte ihr Einzug: Anfangs liefen die beiden zu „Born in the USA“ von Bruce Springsteen ein. Später - als WWE-Gründer Vince McMahon die teuren Rechte nicht mehr bezahlen wollte – bekamen sie das selbst produzierte „Real American“ auf den Leib geschrieben, später bekannt geworden als das Theme des in diesem Jahr verstorbenen Hogan.

WWE-Kultfigur als IRS

Rotunda profilierte sich auch nach dem Ende des US Express vor allem als Tag-Team-Wrestler bei WWE, WCW und in Japan. Er formierte erfolgreiche Gespanne mit „Dr. Death“ Steve Williams und dem „Million Dollar Man“ Ted DiBiase (Money Inc.) in den frühen Neunzigern.

Rotundas damaliger Charakter als böser Steuerbeamter IRS ist den meisten jüngeren Fans eher in Erinnerung, nach DiBiases verletzungsbedingtem Rücktritt 1993 hatte er auch eine größere Fehde mit dem Undertaker. Auch bei Konkurrent WCW war Rotunda mehrfach aktiv, meist in der Rolle als Michael bzw. VK Wallstreet - inspiriert vom Filmklassiker „Wall Street“ und der von Michael Douglas verkörperten Figur Gordon Gekko.

Rotunda war auch Teil der berühmten New World Order (nWo) um Hogan, Kevin Nash und seinen 2022 verstorbenen WWE-Rivalen Scott Hall (Razor Ramon). Nach seiner aktiven Karriere arbeitete Rotunda viele Jahre lang als Producer hinter den WWE-Kulissen, bis ihn die Liga 2020 im Zuge der damaligen Corona-Einsparungen in Rente schickte.

