WWE verkündet WrestleMania-Enthüllung mit trauriger Note

Es wird einer der emotionalsten Momente des WrestleMania-Wochenendes bei WWE – weil er einer der traurigsten ist.

Wie Ligavorstand „Triple H“ Paul Levesque am Freitag enthüllt hat, ziehen Mike Rotunda und Barry Windham am Vorabend der Megashow in Philadelphia gemeinsam in die Hall of Fame der Liga ein. WWE ehrt damit die berühmte Wrestling-Familie Windham/Rotunda, die im vergangenen Jahr einen tragischen Schicksalsschlag erlitten hatte. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Mike Rotunda (bei WWE auch bekannt als „IRS“ Irwin R. Schyster) war der Vater des im vergangenen Mai mit nur 36 Jahren verstorbenen WWE-Topstars Bray Wyatt. Sein Schwager Barry - mit dem er in den Achtzigern bei WWE das Duo The US Express gebildet hatte - war Onkel und Namenspatron Wyatts, der eigentlich Windham Rotunda hieß.

Levesque verkündete die Nachricht, indem er das Video veröffentlichte, wie er Rotunda und Windham die Ehrung in einem Videocall mitteilte. Speziell Rotunda zeigte sich emotional bewegt und vergoss Tränen der Rührung. Zur Hall-of-Fame-Klasse 2024 gehören auch Paul Heyman und Japan-Legende Bull Nakano.

US Express erfolgreiches WWE-Duo der Achtziger

Barry Windham und Mike Rotunda vertreten die zweite Generation der Wrestling-Dynastie: Windhams Vater war WWE Hall of Famer Blackjack Mulligan - ein Weggefährte und Freund von Cody Rhodes‘ berühmtem Papa Dusty Rhodes. Mike Rotunda wurde Teil der Familie, indem er Mulligans Tochter Stephanie heiratete. Zu dem Wrestling-Clan gehören auch der frühere WCW-Wrestler Kendall Windham (Barrys Bruder) und Bo Dallas, Bray Wyatts jüngerer Bruder.

Das nun in die Hall of Fame berufene Schwagerpaar wurde Mitte der Achtziger bei der damaligen WWF gemeinsam berühmt: Die beiden Ex-Ringer formierten den patriotischen US Express, der für eine Weile an der Spitze der Tag-Team-Division der Liga stand.

Im Januar 1985 gewannen sie die Titel von den jung verstorbenen Dick Murdoch und Adrian Adonis, bei der allerersten WrestleMania im selben Jahr verlorenen sie die Gürtel an den Iron Sheik und Nikolai Volkoff. Ein zweiter Titelgewinn des US Express endete mit einer Niederlage gegen das „Dream Team“ Brutus Beefcake und Greg „The Hammer“ Valentine.

Zu den berühmtesten Elementen des US Express zählte ihr Einzug: Anfangs liefen die beiden zu „Born in the USA“ von Bruce Springsteen ein. Später - als WWE-Gründer Vince McMahon die teuren Rechte nicht mehr bezahlen wollte – bekamen sie das selbst produzierte „Real American“ auf den Leib geschrieben, später bekannt geworden als das Theme Hulk Hogans.

Der US Express folgt nun auch seinem legendären Manager in die Hall of Fame, dem 2009 verstorbenen Captain Lou Albano.

Mike Rotunda und Barry Windham auch einzeln erfolgreich

Die Wege von Rotunda und Windham trennten sich kurz nach ihrer gemeinsamen WWE-Blüte, beide feierten danach eigene Erfolge: Rotunda profilierte sich vor allem als Tag-Team-Wrestler bei WWE, WCW und in Japan, formierte auch erfolgreiche Gespanne mit „Dr. Death“ Steve Williams und dem „Million Dollar Man“ Ted DiBiase (Money Inc.) in den frühen Neunzigern.

Rotundas damaliger Charakter als böser Steuerbeamter IRS wird den meisten jüngeren Fans eher in Erinnerung sein, nach DiBiases verletzungsbedingtem Rücktritt 1993 hatte er auch eine größere Fehde mit dem Undertaker. Auch bei Konkurrent WCW war Rotunda mehrfach aktiv, meist in der Rolle als Michael bzw. VK Wallstreet - inspiriert vom Filmklassiker „Wall Street“ und der von Michael Douglas verkörperten Figur Gordon Gekko. Rotunda war auch Teil der berühmten New World Order (nWo) um Hogan, Kevin Nash und seinen 2022 verstorbenen WWE-Rivalen Scott Hall (Razor Ramon). Nach seiner aktiven Karriere arbeitete Rotunda viele Jahre lang als Producer hinter den WWE-Kulissen, bis ihn die Liga 2020 im Zuge der damaligen Corona-Einsparungen in Rente schickte.

Mike Rotunda hielt als Irwin R. Schyster einst die WWF Tag Team Titel

Auch Barry Windham hatte nach den US-Express-Zeiten noch große Momente, besonders in Erinnerung blieb er für seine Zeit bei der NWA/WCW Ende der Achtziger, Anfang der Neunziger. Windham - ein Schüler der Ikone Harley Race - war seinerzeit einer der besten und athletischsten Schwergewichte der Welt und bestritt eine Reihe von herausragenden Matches gegen die Ikone „Nature Boy“ Ric Flair. Seine späteren, eher schwachen WWE-Engagements als „The Stalker“ und „Blackjack Windham“ vermittelten nur noch eine blasse Ahnung seiner einstigen Klasse.