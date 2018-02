Starker Wind hat für eine Absage der für Sonntag (11.00 Uhr OZ/3.00 Uhr MEZ) geplanten olympischen Männer-Abfahrt in Pyeongchang gesorgt. Wann das Rennen nachgeholt werden kann, war zunächst unklar.

Auch das für Montag angesetzte Abfahrtstraining für die Kombination fällt aus. Das gab die Rennjury am Morgen (OZ) bekannt. Sie werde "so schnell wie möglich" einen neuen Wettkampfplan erstellen, teilte sie weiter mit.

Intern werden jetzt verschiedene Szenarien diskutiert. Die Abfahrt in Jeongseon könnte am Montag zwischen den beiden Läufen des Frauen-Riesenslaloms in Yongpyong (10.15/13.45 Uhr OZ bzw. 2.15/5.45 MEZ) stattfinden. Falls auf Dienstag verschoben wird, müsste die dort angesetzte Kombination (11.00/14.30 Uhr OZ bzw. 3.00/6.30 MEZ) verlegt werden. Am Mittwoch könnte zwischen den beiden Läufen des Frauen-Slaloms in Yongpyong (Zeiten wie Riesenslalom) gefahren werden, und am Donnerstag anstelle des Super-G, der dann auf den Ruhetag am Freitag verschoben würde.

Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen gehört in der Königsdisziplin zu den Medaillenanwärtern. Topfavoriten auf Abfahrtsgold sind Weltmeister Beat Feuz (Schweiz) und der Norweger Kjetil Jansrud. Neben Dreßen (Mittenwald) ist das "Team D" mit Josef Ferstl (Hammer) und Andreas Sander (Ennepetal) vertreten.