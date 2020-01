Der nächste Top-Transfer des BVB steht vor dem Abschluss: Emre Can hat nach SPORT1-Informationen das Angebot von Borussia Dortmund angenommen und befindet sich bereits auf dem Weg zum Medizincheck in Dortmund.

Nachdem sich Cans bisheriger Klub Juventus Turin und die Borussia bereits über den Transfer geeinigt hatte, war noch am Donnerstagabend unklar, ob der deutsche Nationalspieler die Dortmunder Offerte annehmen würde. Diese sieht ein Brutto-Jahresgehalt von rund neun Millionen Euro vor, während der 26-Jährige in Turin ein Salär von 14 Millionen Euro erhalten haben soll.

Nun die Entscheidung: Can akzeptiert die Gehaltseinbußen - mit der Aussicht, beim Tabellenvierten der Bundesliga mehr Einsätze zu erhalten und sich so bei Bundestrainer Joachim Löw für eine Teilnahme an der Europameisterschaft im Sommer empfehlen zu können.

