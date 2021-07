Ein deutscher Nationalspieler für den BVB?

Nach SPORT1-Informationen haben die Dortmunder großes Interesse an Marcel Halstenberg von RB Leipzig. Zuerst hatte die Bild darüber berichtet.

Wie SPORT1 weiß, ist neue BVB-Coach Marco Rose ein Fan des 29-Jährigen, ein Telefonat hat bereits stattgefunden. Rose schätzt die Vielseitigkeit Halstenbergs, der bei der EM im Kader stand und beim Sieg gegen Portugal eingewechselt wurde.

Anzeige

Der Leipziger mit Dortmund-Vergangenheit (stand von 2011 von 2013 beim BVB unter Vertrag, 68 Spiele für den BVB II), kann sowohl als Innenverteidiger auflaufen, als auch auf der linken Seite in einer möglichen Dreier- bzw. Fünferkette.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Einigen sich Leipzig und der BVB bei Halstenberg?

Bis zu einem möglichen Transfer müssen allerdings noch einige Dinge geklärt werden. Klar ist, der BVB reizt Halstenberg!

Allerdings verlangt RB rund zwölf Millionen Euro Ablöse, die Schwarz-Gelben wollen bislang aber lediglich sieben bis acht Millionen Euro zahlen.

Was dem BVB in die Karten spielt: Halstenbergs Vertrag läuft im nächsten Sommer aus. Will Leipzig mit ihm noch einmal Kasse machen, müsste der Defensiv-Allrounder in dieser Transfer-Periode, bzw. spätestens im Winter verkauft werden.

Sancho-Deal quasi in trockenen Tüchern

Verkaufen wird auch der BVB: Am Donnerstag verkündete die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA den bevorstehenden Wechsel von Jadon Sancho zu Manchester United in einer Ad-hoc-Meldung offiziell.

Dabei wurde auch die Transfersumme von 85 Millionen Euro bestätigt, von der SPORT1 zuvor bereits berichtet hatte.

Millionen, die nun in Halstenberg investiert werden?