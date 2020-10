Laut Medienberichten will die NBA kurz vor Weihnachten in die neue Saison starten. Der Auftakt ist für den 22. Dezember geplant, die Hauptrunde soll aus 72 statt 82 Spielen bestehen.

Unter anderem melden dies The Athletic und ESPN.

Die Spielzeit in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga könnte demnach rechtzeitig vor den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) zu Ende gebracht werden. Die NBA-Profis wären damit verfügbar.

Zuletzt hatte Ligaboss Adam Silver noch gesagt, dass daraus wohl nichts werden würde.

NBA: Saison ohne Bubble-Lösung

Die Liga hat die Teambesitzer wohl am Freitag in die Pläne eingeweiht. Die Spielergewerkschaft NBPA muss bis Ende des Monats zustimmen. Ginge es am 22. Dezember los, würden zwischen dem Titelgewinn der Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James (11. Oktober) und dem Neustart ganze 72 Tage liegen.

Es ist keine Bubble wie zum Ende der abgelaufenen Saison vorgesehen, die Spiele sollen in allen Hallen stattfinden. Der NBA-Draft findet am 18. November virtuell statt.