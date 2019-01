Allianz MTV Stuttgart bleibt das Überraschungsteam in der Volleyball-Bundesliga der Frauen.

Die Stuttgarterinnen gewannen am 10. Spieltag gegen den VfB Suhl klar mit 3:0 und verdrängten damit Meister SSC Palmberg-Schwerin wieder von der Spitzenposition der Tabelle. Das Team aus Mecklenburg-Vorpommern hatte bereits am Mittwoch in Wiesbaden mit 3:0 gewonnen. (Ergebnisse/Spielplan)

Hinter Schwerin rangiert weiter der Dresdner SC, der dem Tabellenschlusslicht VCO Berlin beim 3:0 ebenfalls keine Chance ließ.

In den weiteren Spielen schlugen die Rote Raben Vilsbiburg den SC Potsdam mit 3:0 und die Ladies in Black Aachen feierten bei NawaRo Straubing einen klaren 3:0-Erfolg (Tabelle)

