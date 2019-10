Die Frauen von NawaRo Straubing sind erster Tabellenführer in der neuen Saison der Volleyball-Bundesliga.

Das Team aus Niederbayern bezwang am 1. Spieltag den VC Wiesbaden mit 3:0. Es war das einzige Spiel zum Auftakt, bei dem eine Mannschaft ohne Satzverlust blieb. (Die Tabelle der Frauen-Bundesliga)

Stuttgart gewinnt nach Rückstand

Die Titelverteidigerinnen von Allianz MTV Stuttgart legten in ihrem Spiel einen Fehlstart hin, verloren den ersten Satz beim USC Münster, gewannen am Ende dann aber doch noch recht locker mit 3:1.

Der SSC Palmberg Schwerin, den die Stuttgarterinnen in der vergangenen Saison entthronten, hatte bereits am Donnerstag eine überraschende 2:3-Niederlage bei den Ladies in Black Aachen hinnehmen müssen.

Außerdem gewann der SC Potsdam beim Dresdner SC mit 3:1 und die Rote Raben Vilsbiburg setzten sich gegen VfB Suhl LOTTO Thüringen ebenfalls mit 3:1 durch.

Die Ergebnisse des 1. Spieltags im Überblick:

Donnerstag, 03. Oktober

SSC Palmberg Schwerin - Ladies in Black Aachen 2:3 (25:27, 21:25, 25:20, 25:17, 17:19)



Samstag, 05. Oktober

Dresdner SC - SC Potsdam 1:3 (23:25, 22:25, 25:20, 22:25)

Rote Raben Vilsbiburg - VfB Suhl 3:1 (25:16, 21:25, 25:22, 29:27)

USC Münster - Allianz MTV Stuttgart 1:3 (25:13, 17:25, 20:25, 19:25)

NawaRo Straubing - 1. VC Wiesbaden 3:0 (25:22, 25:22, 26:24)