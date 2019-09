Die DVV-Auswahl trifft bei der Europameisterschaft im Achtelfinale auf die Niederlande (Volleyball-EM: Niederlande - Deutschland, ab 15.55 Uhr auf SPORT1+ und im Liveticker) und muss sich im Vergleich zum verlorenen abschließenden Gruppenspiel gegen Spanien gewaltig steigern.

Der Vize-Europameister geht in der Runde der letzten 16 zumindest dem Mitfavoriten Polen aus dem Weg.

Deutsche Volleyballer mit Dämpfer K.o.-Runde

Anzeige

Die bereits für das Achtelfinale qualifizierten deutschen Volleyballer kassierten zum Abschluss der Gruppenphase im fünften Spiel die dritte Niederlage und geben sich vor der Partie gegen die Niederlande alles andere als überzeugt.

"Es ist erschreckend, wie weit man doch wieder einen Schritt zurück machen kann. Das ist schwer in Worte zu fassen, wie wir einfach nicht an unser Level herankommen und anscheinend doch nicht in der Lage waren, wieder einen Schritt vorwärts zu machen", sagte Außenangreifer Christian Fromm nach der Niederlage gegen die Spanier und stellte klar, dass man dies nun "so schnell wie möglich verdauen" müsse.

Kapitän Lukas fand sogar noch deutlichere Worte: "Ich weigere mich, das hinzunehmen und zu sagen: Wir schämen uns, und es geht nicht anders."

Deutschland war mit dem klaren Ziel in das Turnier gestartet, erneut eine Medaille zu gewinnen.

Ticket für EM 2021 nicht sicher

Erst mit dem Einzug ins Viertelfinale, in dem wohl Weltmeister Polen mit dem ehemaligen Bundestrainer Vital Heynen warten würde, hätten die Deutschen auch das Ticket für die EM 2021 sicher.

Ansonsten droht eine Qualifikationsrunde. „Natürlich macht es uns Sorgen, dass wir es nicht schaffen, uns zu stabilisieren. Wir sind aber nicht auf dem Heimweg, sondern auf dem Weg ins Achtelfinale", stellt Kampa im Vorfeld des Achtelfinals klar.

Jetzt aktuelle Sportbekleidung bestellen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Die EM 2019 wird erstmals mit einem Teilnehmerfeld von 24 Mannschaften ausgetragen und findet in insgesamt vier Ländern statt.

So können Sie Niederlande - Deutschland LIVE verfolgen:

TV: SPORT1+

Stream: SPORT1+

Liveticker: SPORT1.de

SPORT1+ überträgt ausgewählte Spiele der Europameisterschaft LIVE im TV. Die Highlights der deutschen Spiele zeigt SPORT1 im Free-TV. Zusätzlich begleitet SPORT1 alle Spiele mit deutscher Beteiligung im LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1 App.