Ramona Hofmeister bleibt im alpinen Snowboarden das Maß der Dinge. Die 23-Jährige aus Bischofswiesen holte beim Parallel-Riesenslalom im Schweizer Scuol ihren dritten Weltcup-Sieg hintereinander.

"Oh mein Gott, das fühlt sich so gut an. Der dritte Sieg in Serie, das ist so verrückt!", sagte Hofmeister. Die Olympia-Dritte setzte sich im Finale souverän gegen die erst 16-jährige Russin Sofia Nadurschina durch und feierte ihren insgesamt siebten Erfolg im Weltcup.

Ihre Klubkollegin Melanie Hochreiter, die Hofmeister im Halbfinale unterlag, glänzte als Vierte mit ihrem besten Weltcup-Ergebnis. Im Viertelfinale hatte Hofmeister in Carolin Langenhorst eine weitere Deutsche ausgeschaltet. Weltmeisterin Selina Jörg scheiterte überraschend in der Qualifikation.

Im Männer-Wettbewerb musste sich Stefan Baumeister im Achtelfinale geschlagen geben. Den Tagessieg sicherte sich der frühere Weltmeister Andrej Sobolew aus Russland.