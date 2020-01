Mit den Rennen in Oberhof geht der Biathlon-Weltcup 2019/20 nach der Weihnachtspause weiter.

An drei Wettkampftagen werden insgesamt sechs Wettbewerbe in verschiedenen Disziplinen ausgetragen. Für die deutschen Athleten und Athletinnen ist der Heim-Weltcup stets etwas Besonderes.

Nachdem Johannes Kühn am Freitag über 10 Kilometer einen starken dritten Rang belegte, stehen am Samstag zunächst die Staffelläufe der Damen (Biathlon: Staffel der Damen, am 11. Januar ab 12 Uhr im LIVETICKER) an, bevor die Herren (Biathlon: Staffel der Herren, am 11. Januar ab 14.45 Uhr im LIVETICKER) an der Reihe sind.

Deutsche ohne Lesser, Preuß fraglich

Die Herren treten ohne Erik Lesser an. Der 31 Jahre alte Doppel-Weltmeister von 2015 wurde von Bundestrainer Mark Kirchner nicht nominiert, er wird stattdessen beim IBU-Cup in Osrblie/Slowakei an seiner Form feilen.

"Erik hat, auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen, nicht die Leistungen gebracht, die wir von ihm erwarten", erklärte Kirchner. Lucas Fratzscher wird ihn ersetzen.

Das deutsche Aufgebot für Oberhof:

Männer: Benedikt Doll (Breitnau), Lucas Fratzscher (Oberhof), Philipp Horn (Frankenhain), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Simon Schempp (Uhingen)

Frauen: Marion Deigentesch (Oberteisendorf), Maren Hammerschmidt (Winterberg), Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Janina Hettich (Schönwald), Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz (Schliersee), Franziska Preuß (Haag)

Biathlon-Zeitplan in Oberhof:

Donnerstag, 9. Januar: Frauen Sprint über 7.5km - SIEGERIN : Marte Olsbu Röiseland

: Marte Olsbu Röiseland Freitag, 10. Januar: Herren Sprint über 10km, 14.30 Uhr - SIEGER: Martin Fourcade

Martin Fourcade Samstag, 11. Januar: Frauen Staffel 4x6km, 12 Uhr

Samstag, 11. Januar: Herren Staffel 4x7.5km, 14.15 Uhr

Sonntag, 12. Januar: Damen Massenstart 12.5km, 12.45 Uhr

Sonntag, 12. Januar: Herren Massenstart 15km, 14.30 Uhr

So können Sie den Biathlon-Weltcup LIVE verfolgen: