Inter Mailand - Chievo Verona 3:1

Video Perisic führt Inter erneut zum Sieg

Inter läuft gegen Chievo Verona lange Zeit einem Rückstand hinterher, kurz vor Schluss drehen die Mailänder aber die Partie. Nach seinem Doppelpack in der Vorwoche wird dabei der ehemalige Bundesliga-Profi Ivan Perisic erneut zum Matchwinner.

FC Crotone - FC Bologna 0:1

Video Knallertor entscheidet Kellerduell

Der FC Bologna feiert beim FC Crotone einen ganz wichtigen Auswärtssieg im Kampf gegen den Abstieg. Der Schweizer Blerim Dzemaili wird zu Bolognas entscheidendem Ballermann.

Lazio Rom - Atalanta Bergamo 2:1

Video Immobile schiesst Lazio zum Sieg

Durch ein Elfmetertor von Ciro Immobile kommt Lazio Rom zu drei Punkten gegen Atalanta Bergamo. Schiedsrichter Luca Pairetto greift gegen beide Trainer hart durch.

AC Florenz - Juventus Turin 2:1

Der AC Florenz gewinnt das prestigeträchtige Duell gegen Juventus Turin verdient und bleibt damit in dieser Saison zu Hause weiter ungeschlagen. Damit liegen Sami Khedira und Co. nur noch einen Punkt vor dem AS Rom.

Udinese Calcio - AS Rom 0:1

Edin Dzeko erlebt gegen Udinese einen gebrauchten Tag. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer vergibt Chance um Chance und knallt auch noch einen Elfmeter in die Wolken – sehr zur Schadenfreude der Udinese-Anhänger. Sein Teamkollege Radja Nainggolan glänzt hingegen mit einem Traumtor.

SSC Neapel - Delfino Pescara 3:1

Video Neapel macht mit Pescara kurzen Prozess

Der SSC Neapel bleibt weiter im Rennen um den Meistertitel in der italienischen Serie A. Im Heimspiel gegen Pescara machen die Süditaliener nach dem Seitenwechsel kurzen Prozess.

Cagliari Calcio - CFC Genua 4:1

Video Cagliari nach Rückstand wie entfesselt

Cagliari Calcio dreht im Heimspiel gegen den FC Genua nach einem frühen Rückstand so richtig auf. Torjäger Marco Borriello hat mit seinen beiden Treffern maßgeblichen Anteil am klaren Erfolg.

Sampdoria Genua - FC Empoli 0:0

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Empolis Stürmer Levan Mchedlidze wird nach seinem verschossenen Elfmeter von den Fans von Sampdoria Genua beschimpft.

Sassuolo Calcio - US Palermo 4:1

Was für eine Aktion von Ilija Nestorovski! Seine geniale Vorlage per Hacke zur 0:1-Führung reicht allerdings nicht zum Punktegewinn für US Palermo. Am Ende kommt Sassuolo Calcio sogar zu vier Treffern.

FC Turin - AC Mailand

Die Video-Highlights aus Italien im Überblick:

