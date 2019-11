Der Grand Slam of Darts in Wolverhampton (9.-17. November LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) startet in die K.o.-Phase. Am Mittwoch und Donnerstag steigen die acht Achtelfinalpartien.

Gabriel Clemens will dabei seinen Siegeszug fortsetzen. Der Deutsche gewann in der Vorrunde alle drei Gruppenspiele gegen Brendan Dolan, Daryl Gurney und Richard Veenstra und stürmte als Erster in die K.o.-Phase.

Im Achtelfinale bekommt es der Saarländer mit Ex-BDO-Star Glen Durrant zu tun, der in der Todesgruppe mit Michael Smith, Nathan Aspinall und Martin Schindler Zweiter wurde.

Nach Clemens' Partie kommt es zu zwei absoluten Top-Duellen. Der beim Grand Slam gut aufgelegte Smith will gegen Gurney den Einzug ins Viertelfinale schaffen. Zum Abschluss des Tages trifft Peter Wright auf Rob Cross.

SPORT1 überträgt am Mittwochabend vier Achtelfinals ab 20 Uhr im kostenlosen LIVESTREAM, auf YouTube und im LIVETICKER sowie ab circa 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1.

Profis von PDC und BDO beim Grand Slam

Beim letzten ganz großen Turnier vor der PDC-WM (ab 13. Dezember LIVE bei SPORT1) nehmen sowohl Profis aus der PDC als auch der BDO teil. Unter den 32 Teilnehmern waren mit Schindler und Clemens auch zwei Deutsche. Mit Lisa Ashton und Mikuru Suzuki traten auch zwei Frauen an. (Spielplan des Grand Slam of Darts 2019)

Titelverteidiger ist der Waliser Gerwyn Price, der sich 2018 im Finale gegen Gary Anderson durchsetzte und sich ein Preisgeld von rund 128.000 Euro sicherte. In diesem Jahr erhält der Sieger eine Prämie von rund 145.000 Euro, insgesamt werden 638.000 Euro ausgeschüttet.

Das Achtelfinale (Best of 19 Legs) im Überblick:

Mittwoch, 13. November ab 20 Uhr:

Dave Chisnall - Ryan Harrington (ab 20:00 Uhr im LIVETICKER)

Gabriel Clemens - Glen Durrant (ab 21:00 Uhr im LIVETICKER)

Michael Smith - Daryl Gurney (ab 22:00 Uhr im LIVETICKER)

Peter Wright - Rob Cross (ab 23:00 Uhr im LIVETICKER)

Donnerstag, 14. November ab 20 Uhr:

Michael van Gerwen - Ian White

James Wade - Adrian Lewis

Gerwyn Price - Darren Webster

Gary Anderson - Robert Thornton

Viertelfinale (Best of 31 Legs): Freitag, 15.11. und Samstag, 16.11. jeweils ab 20 Uhr

Halbfinale (Best of 31 Legs): Sonntag, 17.11. ab 14 Uhr

Finale (Best of 31 Legs): Sonntag, 17.11. ab 20.30 Uhr

So können Sie den Grand Slam of Darts LIVE erleben:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de, SPORT1 YouTube & DAZN

Ticker: SPORT1.de & SPORT1 App