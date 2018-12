Die Hürde ist immens hoch: Zweimaliger Weltmeister, seit knapp fünf Jahren unangefochtene Nummer eins - der Niederländer Michael van Gerwen ist bei der PDC Darts-WM 2019 (täglich LIVE im TV auf SPORT1) der große Favorit auf den Titel.

Dennoch bleibt Max Hopp vor dem Duell gegen den Niederländer gelassen. "Ich werde da positiv reingehen, weil ich nichts zu verlieren habe", sagte der Deutsche im SPORT1-Interview.

Und Hopp hat allen Grund zum Optimismus: Der 22-Jährige hat ein starkes Jahr mit Siegen über Peter Wright, Rob Cross, Michael Smith, Daryl Gurney oder Mensur Suljovic und seinem ersten Turniererfolg auf der PDC European Tour in Saarbrücken hinter sich. Seine Brust ist so breit wie nie.

Das sieht auch Werner von Moltke, Chef der PDC Europe, so. "Er hat eine andere Präsenz auf der Bühne als früher, ein anderes Selbstbewusstsein. Er wird sich nicht beeindrucken lassen, seinen Stiefel runterspielen und sich auf sich konzentrieren", blickte der Darts-Experte bei SPORT1 auf Hopps Partie gegen MvG voraus: "Ich sehe Max nicht als chancenlos. Aber klar: Michael bleibt der Favorit."

Van Gerwen ist siegessicher

Van Gerwen selbst ist sich seiner Sache indes sicher. Im niederländischen Fernsehen tippte er vor der WM den Turnierverlauf und prophezeite bereits damals ein Duell mit Hopp in der dritten Runde: "Das wird eine klare Sache, da komme ich weiter."

Um sich ideal auf das Match seines Lebens im Ally Pally vorzubereiten, schaltete Hopp schon frühzeitig in den "Oranje"-Modus. Statt die Vorbereitung in seinem kleinen Trainingsraum im Vogtland zu verbringen, reiste er kurzerhand nach Den Haag. Drei Tage lang holte er sich dort bei van Gerwens Landsmann Jeffrey de Zwaan den letzten Schliff für das große Spiel.

"Wer, wenn nicht er, dachte ich mir", schrieb Hopp bei Instagram über seinen Sparringspartner, "er hat es bereits zweimal getan dieses Jahr." Denn was de Zwaan in dieser Saison bereits zweimal geschafft hat, nämlich den Überflieger van Gerwen in die Knie zu zwingen, ist Hopp in fünf Versuchen bislang noch nie gelungen.

Hopp könnte mit einem Sieg Historisches schaffen: Noch nie erreichte ein Deutscher bei der WM im Londoner Alexandra Palace das Achtelfinale.

Der in diesem Jahr nicht qualifizierte Kevin Münch sieht in Hopps Zusammenarbeit mit de Zwaan ebenfalls Vorteile. "Wenn er sich Tipps holt, kann das kann mental helfen", sagte der 30-Jährige im Gespräch mit SPORT1. Damit Hopp gegen Mighty Mike eine Chance hat, muss er laut Münch "jede Chance nutzen, die er hat. Er muss seine Doppelfelder sofort treffen, anders wird es nicht machbar sein", so Münch.

Set-Modus als Vorteil für Hopp

Das frühe Aufeinandertreffen in London mit "Mighty Mike" sieht der Idsteiner als Vorteil. "Ich glaube, wenn man van Gerwen schlagen kann, dann nur in den ersten Runden", sagte Hopp bei dartn.de. Gerade über kürzere Distanzen ist der Niederländer im ungeliebten Set-Modus der WM verwundbar, vier gewonnene Sätze reichen am Samstag für das Achtelfinale.

"Die Chance ist da, ich muss aber auch zu 100 Prozent da sein", sagte Hopp. Am besten so wie in seiner Auftaktpartie, als er den glücklosen Niederländer Danny Noppert mit erstaunlicher Reife und Nervenstärke glatt mit 3:0 von der Bühne fegte.

Der Bier-Eklat um van Gerwen im Video

Gerade beim Checkout überzeugte die deutsche Nummer eins in seinem ersten Match in London. Kontrahent van Gerwen leistete sich nach 2:0-Satzführung bei seinem Auftakt gegen den relativ unbekannten Alan Tabern dagegen ein paar Konzentrationsschwächen und patzte beim Auschecken. Allerdings war der Niederländer vor Matchbeginn auch von einem Fan mit Bier überschüttet wurden.

Dennoch: Der "Ally Pally" scheint in diesem Jahr bestes Pflaster für Überraschungen zu sein. Reihenweise mussten die Favoriten schon die Segel streichen, der Weltranglistendritte Peter Wright ist bereits ebenso raus wie der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld oder die Mitfavoriten Mensur Suljovic und Gerwyn Price.

Am Samstagabend wird sich zeigen, ob van Gerwen zu dieser prominenten Liste dazu stößt.

