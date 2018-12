Adrian Lewis ist dank einer hochkonzentrierten Leistung problemlos in das Achtelfinale der Darts-WM eingezogen.

Im ersten Spiel der Abendsession verpasste "Jackpot" Lewis dem Litauer Darius Labanauskas einen Whitewash und siegte mit 4:0.

Labanauskas konnte zu keiner Zeit an seine Leistung aus dem Spiel gegen Raymond van Barneveld anknüpfen. In der 2. Runde hatte der WM-Debütant den fünffachen Weltmeister sensationell ausgeschaltet.

ANZEIGE: Tickets für das große Public Viewing in Essen gibt es HIER

Lewis ließ von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, wer am Ende die Bühne im Alexandra Palace als Sieger verlassen sollte. Den ersten Satz holte er sich im Schnelldurchgang ohne Legverlust mit einem Drei-Dart-Average von über 100.

Labanauskas gewann sein erstes Leg bei 0:2 im zweiten Satz mit seinem ersten Treffer auf ein Doppel im zehnten Versuch. Die Schwäche auf die Doppel sollte auch der Hauptgrund für seine klare Niederlage werden. Am Ende stand eine Check-Out-Quote von 16,6 Prozent für ihn zu Buche, nur drei von 18 Versuchen landete im Feld.

ANZEIGE: Jetzt das Starterset sichern – hier geht es zum SPORT1-Darts-Shop

Lewis trifft auf MvG

Nach gewonnenem ersten Satz genügte Lewis ein durchschnittliches Spiel zum Sieg. In jedem Satz gönnte er Labanauskas jeweils nur ein Leg, seine Doppelquote von 50 Prozent war beachtlich.

Der Weltmeister von 2011 und 2012 spielt sich immer mehr in die Rolle eines Geheimfavoriten auf den Titel. In der nächstem Runde steht ihm allerdings mit Michael van Gerwen der Weltranglistenerste gegenüber.

Aspinall wirft Anderson raus

Weiter für Furore sorgt auch Kevin Aspinall. Die Nummer 73 der Order of Merit warf nach "Bad Boy" Gerwyn Price mit Kyle Anderson den nächsten Gesetzten aus dem Turnier und steht überraschen in der Runde der letzten 16.

Aspinall gewann eine auf hohem Niveau stehende Partie mit 4:1. "The Original" Anderson haderte vor allem in den entscheidenden Szenen mit verpassten Chancen auf die Doppelfelder.

Dabei hatte er einen perfekten Start in die Partie und lag schnell 2:0 vorne. Doch Aspinall schlug zurück und sicherte sich den ersten Satz noch mit 3:2.

Mit dem gewonnenen Selbstvertrauen ging er auch aus Satz zwei als Sieger hervor. Zu einfach wollte Anderson seinem Gegner es aber nicht machen und verkürzte auf 1:2.

Anderson in "Double Trouble"

Es folgte der wohl entscheidende Satz. Nach zwei Breaks hatte Anderson im dritten Leg Anwurf, hatte in diesem am Ende aber mit "Double Trouble" zu kämpfen - Anderson leistete sich sechs Patzer auf die Doppel-12. Diese vorweihnachtlichen Geschenke nahm "The Asp" dankend an, gewann das Leg und anschließend auch den Satz.

Wie im ersten Satz lag der Engländer dann auch in Satz fünf 0:2 zurück. Mit einem Schanghai-Finish zum 1:2 sorgte er dann für das nächste Highlight, profitierte von weiteren Patzern Andersons und stand wenig später als Sieger fest.

Aspinall wies am Ende ein 97er-Average und eine 35 Prozent-Doppelquote aus. Im Achtelfinale bekommt er es mit dem Sieger der Partie John Henderson gegen Michael Smith

Die Spiele am Sonntag

Nachmittagssession

Vincent van der Voort - Chris Dobey 3:4

Brendan Dolan - Mervyn King 4:2

James Wade - Keegan Brown 4:3

Abendsession (JETZT im LIVESTREAM und LIVE im TV auf SPORT1)

Adrian Lewis - Darius Labanauskas 4:0

Nathan Aspinall - Kyle Anderson 4:1

Rob Cross - Cristo Reyes (im LIVETICKER)

(SERVICE: Hier zum kompletten Spielplan der Darts-WM 2019)