Der Spielplan der Darts-WM (ab Donnerstag, 13. Dezember täglich LIVE auf SPORT1) ist da.

Nach dem frühen Aus von Martin Schindler muss dessen Erstrundengegner Cody Harris am Nachmittag gegen Jamie Lewis ran. In der Abendsession tritt dann bereits einer der ganz großen Favoriten auf den Titel an das Oche. Gary Anderson bestreitet ab 23 Uhr sein Zweitrundenmatch. (SPORT1 präsentiert Public Viewing zur Darts-WM 2019)

Der gesetzte Max Hopp bestreitet am Sonntagnachmittag seine erste Partie bei der Darts-WM. Dort spielt zuvor bereits Robert Marijanovic seine Erstrunden-Partie gegen Richard North. Der vierte Deutsche im Bunde, Gabriel Clemens, trifft am 16. Dezember auf Aden Kirk

Favorit Michael van Gerwen steigt am 15. Dezember in die Darts-WM ein.

Der Darts-WM-Spielplan 2019 im Überblick:

1.Runde

Donnerstag, 13. Dezember

Abendsession

Jeffrey de Zwaan - Nitin Kumar 3:0

Martin Schindler - Cody Harris 2:3

Jan Dekker - Lisa Ashton 3:1

Rob Cross - Jeffrey De Zwaan 3:1 (2. Runde)

Freitag, 14. Dezember

Nachmittagssession (ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Michael Barnard - Jose De Sousa

Alan Tabern - Raymond Smith

Paul Nicholson - Kevin Burness

Jamie Lewis - Cody Harris (2. Runde)

Abendsession (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Danny Noppert - Royden Lam

Simon Stevenson - Ted Evetts

Chris Dobey - Boris Koltsov

Gary Anderson - Nicholson/Burness (2. Runde)

Samstag, 15. Dezember

Nachmittagssession (ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Richard North - Robert Marijanovic

Mickey Mansell - Jim Long

Josh Payne - Jeff Smith

Max Hopp - Noppert/Lam (2. Runde)

Abendsession (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Toni Alcinas - Craig Ross

Ryan Searle - Stephen Burton

Keegan Brown - Karel Sedlacek

Michael van Gerwen - Tabern/Ray Smith (2. Runde)

Sonntag, 16. Dezember

Nachmittagssession (ab 13.30 Uhr im LIVESTREAM, ab 14 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Gabriel Clemens - Aden Kirk

William O’Connor - Yordi Meeuwisse

Brendan Dolan - Yuanjun Liu

Dave Chisnall - Payne/J Smith (2. Runde)

Abendsession (ab 20 Uhr im LIVESTREAM, ab 20.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Luke Humphries - Adam Hunt

Matthew Edgar - Darius Labanauskas

Ross Smith - Paul Lim

Peter Wright - Alcinas/Ross (2. Runde)

Montag, 17. Dezember

Abendsession (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Vincent van der Voort - Lourence Ilagan

Wayne Jones - Devon Petersen

Ryan Joyce - Anastasia Dobromyslova

Raymond van Barneveld - Edgar/Labanauskas (2. Runde)

Dienstag, 18. Dezember

Nachmittagssession (ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Robert Thornton - Daniel Larsson

Ricky Evans - Rowby-John Rodriguez

Krzysztof Ratajski - Seigo Asada

Darren Webster - Van der Voort/Ilagan (2. Runde)

Abendsession (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Steve Lennon - James Bailey

Ron Meulenkamp - Diogo Portela

Dimitri Van den Bergh - Chuck Puleo

Daryl Gurney - Ross Smith/Lim (2. Runde)

Mittwoch, 19. Dezember

Nachmittagssession (ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Nathan Aspinall - Geert Nentjes

Jeffrey de Graaf - Noel Malicdem

Joe Cullen - Dolan/Liu (2. Runde)

Kim Huybrechts - Thornton/Larsson (2. Runde)

2. Runde

Abendsession (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

James Wilson - O’Connor/Meuwisse

Simon Whitlock - Joyce/Dobromyslova

Michael Smith - Meulenkamp/Portela

James Wade - Ratajski/Asada

Donnerstag, 20. Dezember

Nachmittagssession (ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Jermaine Wattimena - Barnard/De Sousa

Alan Norris - Lennon/Bailey

Stephen Bunting - Humphries/Hunt

Steve Beaton - Dobey/Koltsov

Abendsession (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Cristo Reyes - Evans/Rodriguez

Mervyn King - Dekker/Ashton

Adrian Lewis - Stevenson/Evetts

Mensur Suljovic - Searle/Burton

Freitag, 21. Dezember

Nachmittagssession (ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Benito van de Pas - Mansell/Long

John Henderson - Clemens/Kirk

Steve West - North/Marijanovic

Kyle Anderson - De Graaf/Malicdem

Abendsession (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Ian White - Jones/Petersen

Jelle Klaasen - Brown/Sedlacek

Gerwyn Price - Aspinall/Nentjes

Jonny Clayton - Van den Bergh/Puleo

3. Runde

Samstag, 22. Dezember

Nachmittagssession (ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Whitlock/Joyce/Dobromyslova - Norris/Lennon/Bailey

Chisnall/Payne/J. Smith - Huybrechts/Thornton/Larsson

Gurney/Ross Smith/Lim - J. Lewis/Schindler/Harris

Abendsession (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Suljovic/Searle/Burton - Wilson/O’Connor/Meeuwisse

G Anderson/Nicholson/Burness - Wattimena/Barnard/De Sousa

Van Gerwen/Tabern/Ray Smith - Hopp/Noppert/Lam

Sonntag, 23. Dezember

Nachmittagssession (ab 13.30 Uhr im LIVESTREAM, ab 14 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Webster/Van der Voort/Ilagan - Beaton/Dobey/Koltsov

Cullen/Dolan/Liu - King/Dekker/Ashton

Wade/Ratajski/Asada - Klaasen/Brown/Sedlacek

Abendsession (ab 20 Uhr im LIVESTREAM, ab 20.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

A. Lewis/Stevenson/Evetts - Van Barneveld/Edgar/Labanauskas

Price/Aspinall/Nentjes - K. Anderson/De Graaf/Malicdem

Cross/De Zwaan/Kumar - Reyes/Evans/Rodriguez

Donnerstag, 27. Dezember

Nachmittagssession (ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

White/Jones/Petersen - West/North/Marijanovic

Clayton/Van den Bergh/Puleo - Bunting/Humphries/Hunt

M. Smith/Meulenkamp/Portela - Henderson/Clemens/Kirk

Abendsession (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Wright/Alcinas/Ross - Van de Pas/Mansell/Long

2 Partien im Achtelfinale

Achtelfinale

Freitag, 28. Dezember

Nachmittagssession (ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

3 Partien im Achtelfinale

Abendsession (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

3 Partien im Achtelfinale

Viertelfinale

Samstag, 29. Dezember

Nachmittagssession (ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

2 Partien im Viertelfinale

Abendsession (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

2 Partien im Viertelfinale

Halbfinale & Finale

Sonntag, 30. Dezember

Abendsession (ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

2 Partien im Halbfinale

Dienstag, 1. Januar

Abendsession (ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Finale