HiRez Studios feiert seine Hausmesse in diesem Jahr in einer Kooperation mit der DreamHack Atlanta. Doch wer holt die Weltmeisterschaften in Smite und Paladins?

Die beiden Spieletitel Smite und Paladins zählen zu den nischigeren eSports-Titeln auf dem Markt. Dennoch halten sich beide Games wacker trotz des großen Konkurrenzkampf. Das Highlight für Szenen der beiden Spiele ist in diesem Jahr die HiRez Expo, die vorgezogen anstatt im Januar schon im November 2018 in einer Partnerschaft mit der DreamHack Atlanta stattfindet. Vom 16. bis zum 18. November kämpfen die besten Gamer der HiRez-Games um die WM-Krone. Eine Million für Smite Als MOBA-Spiel hat Smite mit League of Legends und Dota 2 gleich zwei mächtige Konkurrenten auf dem Markt. Doch verstecken muss sich der eSports dort nicht. Bei der World Championship in Atlanta geht es um eine Million US-Dollar Preisgeld. Insgesamt acht Teams kämpfen dort um den ersten Platz. Mit dabei sind namhafte Organisationen wie Dignitas, NRG eSports und Splyce. Der einzige Deutsche der mitmischt ist Peter "Dimi" Dimitrov als Coach vom nordamerikanischen Team Spacestation. Die acht Mannschaften starten mit den Viertelfinale im Georgia World Congress Center am Freitag um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Gezeigt wird das Turnier auf der Streamingplattform Mixer. Amtierender Titelverteidiger ist eUnited. Paladins mit G2, Fnatic und NiP Auch im zweiten großen Team der HiRez Expo geht es mit einem Preispool von 300.000 US-Dollar um viel Geld. In dem Teamshooter kämpfen ebenfalls acht Teams um den Titel als Weltmeister. Mit dabei sind die großen eSports-Organisationen wie G2, Fnatic, Ninjas in Pyjamas, Virtus.pro oder Na'Vi. Los geht's am Freitag mit den Viertelfinale. Die Matches werden ebenfalls im Livestream übertragen. Ein deutscher Teilnehmer ist nicht im Aufgebot der Teams. Aktueller Weltmeister ist das Team von Na'Vi. SPORT1 ist an allen Eventtagen vor Ort in Atlanta und wird von den Turnier der HiRez Expo berichtet.