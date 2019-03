Mittlerweile dürfte es niemanden mehr überraschen, dass selbst gestandene Fußballprofis in ihrer Freizeit gerne dem Thema Videospiele oder auch eSports nachgehen.

Neymar hat mittlerweile mehrere tausend Stunden Counter-Strike gespielt, während Antoine Griezmann nach jedem geschossenen Tor ein Fortnite-Tänzchen zum Besten gab.

Selbst den deutschen Nationalspielern wurde während der WM angeblich der Strom abgedreht, da diese zu viel Zeit vor der Konsole verbracht haben sollen, anstatt sich entsprechend auf ein bevorstehendes Spiel vorzubereiteten.

Der englische Tottenham-Profi und Nationalspieler Dele Alli gehört auch zu jenen Fußballprofis, die neben dem Platz ihrer Leidenschaft für Videospiele nachgehen. Nun hat der Spurs-Star eine Kooperation mit dem Gaming-Chair-Hersteller Secretlab bekannt gegeben.

Alli selbst freut sich über die Kooperation und kommentierte die Zusammenarbeit entsprechend.

"Ich bin sehr speziell, wenn es um das Equipment beim Spielen geht – ich muss mich wohl fühlen. Deshalb freue ich mich sehr darüber, mit Secretlab zusammenzuarbeiten", so Alli. "Die Gaming-Stühle werden mit großartiger Qualität gefertigt und lassen sich genau so einstellen, wie ich am liebsten sitze. Genau das erlaubt es mir so gut wie möglich zu spielen."

Secretlab selbst ist bereits seit Jahren in der Branche tätig, entwickelt Stühle für die unterschiedlichsten Organisationen wie Team Secret oder Cloud 9 und ist offizieller Ausstatter der North American League of Legends Championship Series (LCS), dem nordamerikanischen Pendant zur Euro-Liga LEC sowie den World Championships, ebenfalls in League of Legends.

