Meist kommen Leaks aus Quellen ohne nachvollziehbarem Hintergrund und geschehen hinter dem Rücken der Verantwortlichen der Inhalte oder des Spiels. Nun hat aber wohl ausgerechnet der Vice President of Content & Production beim FaZe Clan, Oluwafemi "femio" Okusanyafemio mit einer Story auf Instagram etwas zuviel verraten.

FaZe Clan x Rocket League?

Die Story wurde zügig entfernt, allerdings konnte der im eSports bekannte Jack Lucky hatte bereits Screenshots gemacht und teilte diese mit seiner großen Reichweite.

In der zu sehenden Aufgabenliste stehen Posten wie "Rocket League Announcement". Ob der Offensichtlichkeit könnte die Aktion auch ein geplanter Fauxpas gewesen sein - der Aufmerksamkeit wegen. Der FaZe Clan ist vor allem für sein Engagement in Call of Duty und Counter Strike bekannt, unterhält aber auch Teams in anderen Titeln. Nun könnte mit Rocket League ein Game hinzukommen, das seit dem vergangenen Jahr einen zweiten Frühling erlebt.

Welche Spieler für einen möglichen Einstieg in Frage kämen ist derzeit noch offen. Allerdings verfügt die Rocket League Szene auch in den USA über qualitativ hochwertigen Nachwuchs, der quasi täglich auf den Durchbruch drängt. Gerüchte besagen, dass die in Europa heimischen Top Blokes einem Deal mit einer Organisation nahe sein. Ob dies einen Umzug nach NA nach sich ziehen würde oder der FaZe Clan gar in die europäische Szene einsteigt, ist ebenfalls noch Spekulation.

