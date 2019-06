Endlich ist es soweit!

Mit den European Games in Minsk startet eines der großen Highlights des Sportsommers. Über 4000 Athleten aus 50 Ländern messen sich in 15 Disziplinen. Team Deutschland ist mit 149 Sportlern vertreten und hat zahlreiche Medaillenkandidaten in petto. (Alle Infos zu den European Games 2019)

Neben dem 3x3-Basketball stehen auch im Boxen und Bogenschießen die ersten Veranstaltungen auf dem Terminplan. Beim Bogenschießen wird auch die Silbergewinnerin bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro, Lisa Unruh, zum ersten Mal an den Start gehen.

Die Europaspiele werden am Freitagabend (19.00 Uhr MESZ) offiziell eröffnet.

SPORT1 überträgt die European Games ab 14.30 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM und versorgt sie hier im LIVETIVCKER mit allen wichtigen Infos von Tag 1:

+++ Sabally erleichtert +++

Satou Sabally hat nach dem Spiel mit SPORT1 gesprochen: "Wir sind erleichtert, aber auch motiviert. Die Vorfreude ist immer noch groß, weil wir so ein tolles Turnier haben und die Chance bekommen haben."

Man sei sich vor der Partie siegessicher gewesen. "Wir waren sehr ambitioniert und wollten stark rauskommen. Wir hatten sehr viel Selbstvertrauen und wussten, dass wir gewinnen."

Das Ziel im Turnier sei die Goldmedaille. "Auf jeden Fall, sonst müssten wir auch nicht reingehen", sagte sie lachend.

+++ Deutsche Basketballerinnen siegen +++

Die deutschen Basketballerinnen sind mit einem souveränen Sieg gestartet. Beim 3x3-Turnier in der weißrussischen Hauptstadt setzte sich die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) mühelos mit 21:8 gegen Rumänien durch.

Damit legte das Team von Disziplinchef Matthias Weber einen perfekten Start in Gruppe B hin. Die weiteren deutschen Vorrundengegner sind am Samstag Ungarn (10.25 Uhr MESZ) und Tschechien (11.50 Uhr MESZ). Die besten zwei Teams der vier Vierergruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Für Deutschland sind Satou Sabally, Sonja Greinacher (Arka Gdynia/Polen), Svenja Brunckhorst (TSV 1880 Wasserburg) und Ama Degbeon (AZS UMCS Lublin/Polen) am Start - allesamt Spielerinnen mit wenig Erfahrung im 3x3, das ab den Sommerspielen 2020 in Tokio erstmals olympisch ist.

Die besonderen Hoffnungen des Deutschen Basketball Bunds ruhen auf Satou Sabally. Die 21-Jährige sorgte im US-Collegesport bereits für mächtig Aufsehen und scheiterte beim March Madness denkbar unglücklich im Halbfinale. Nun soll sie auch in Minsk ihr Können unter Beweis stellen.