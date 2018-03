Die Länderspielpause ist vorüber, die Bundesliga ist zurück - mit einer endgültigen Entscheidung im Titelrennen?

Der FC Bayern kann am Ostersamstag vor heimischer Kulisse seine 28. Deutsche Meisterschaft unter Dach und Fach bringen. Voraussetzungen dafür sind ein Remis oder eine Niederlage von Verfolger Schalke 04 gegen den SC Freiburg (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) sowie ein eigener Sieg gegen Borussia Dortmund (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Bayern-Coach Jupp Heynckes erklärt vor dem Klassiker den Meisterplan und die personelle Situation der Münchner.

SPORT1 begleitet die Pressekonferenz an der Säbener Straße ab 13 Uhr:

+++ Will Lewandowski zu Real? +++

"Wenn ich es wüsste, würde ich es auch nicht sagen. Ich kenne die spanischen Medien. Natürlich wird da viel spekuliert. Ich muss dazu sagen, dass ich keinen Kenntnisstand habe, dass da irgendetwas Konkretes stattgefunden hat. Deshalb gehe ich davon aus, dass Robert in den nächsten zwei, drei Jahren hier in Deutschland meine Torquote als Spieler übertreffen wird."

+++ Was wird aus Rib und Rob? +++

"Da bin ich doch nicht der richtige Ansprechpartner. Ich treffe doch nicht die Entscheidung, ob Franck und Arjen nächste Saison noch hier spielen. Ich kann nur sagen, dass ich sehr erfreut bin über die Trainingsleistung der beiden. Arjen hat diese Woche wie ein 25-Jähriger trainiert. Und Franck mussten wir heute einfangen. Er war so spritzig, so lebendig, so lebhaft. Das macht richtig Spaß. Da können wir sicherlich noch etwas erwarten von den beiden."

+++ Wie geht's mit Neuer weiter? +++

"Er wird sein Laufpensum erhöhen und gleichzeitig im Fitnessraum arbeiten. Seine Verletzung ist ausgeheilt."

+++ Heynckes fühlt sich fit +++

"Wenn Sie Trainer beim FC Bayern sind, ist das wie Lebenselixier, wie Jungbrunnen. Und so fühle ich mich auch."

+++ Tuchels Absage lässt Heynckes kalt +++

"Ich habe gerade andere Probleme", sagt Heynckes auf die Frage von SPORT1, was er zur Absage von Thomas Tuchel sage, lachend. "Wir konzentrieren uns auf das Sportliche. Alles andere liegt in den Händen der Verantwortlichen."

+++ "Denken nicht an Sevilla" +++

Am Mittwoch tritt der Rekordmeister zum Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals beim FC Sevilla an. Heynckes betont aber: "Wir denken nicht an Sevilla. Dass ich mich über Sevilla informiert habe, ist doch ganz klar. Das ist auch notwendig. Aber ich sage noch einmal: Nach so einer Länderspielpause ist es immer schwierig, in den Spielfluss zu kommen, den man vorher hatte. Daran müssen wir anknüpfen."

+++ Heim-Meister? Heynckes ist's wurscht +++

"Für uns ist es sekundär, ob wir dieses, nächstes oder übernächstes Wochenende Meister werden. Ich sehe das ganz relaxed, ganz nüchtern. Mit dem Spiel gegen Dortmund fängt die heiße Phase im April an. Dann haben wir fast immer zwei Spiele pro Woche. Es wäre gut, dass wir mit einem Sieg in diese heiße Phase starten."

+++ Lob für Dortmund +++

"Wenn der BVB hierherkommt, ist er sehr motiviert. Ich gehe davon aus, dass wir auf eine Mannschaft aus Dortmund treffen, die ihr Leistungspotential abruft. Sie haben riesiges Offensivpotential, sehr gute Einzelspieler. Was die Gründe dafür sind, dass sie so weit abgeschlagen sind, mag ich aus der Ferne nicht zu beurteilen. Aber sie werden sich höchstwahrscheinlich wieder für die Champions League qualifizieren. Davon gehe ich aus."

+++ Vidal verletzt +++

"Arturo Vidal ist mit einer Verletzung zurückkehrt. Er hat eine starke Oberschenkelprellung. Die Ärzte haben uns geraten, ihn nicht einzusetzen. Juan Bernat hat immer wieder eine leichte Kapselreizung und das ist in den letzten Tagen auch der Fall gewesen. Sonst sind alle Spieler einsatzbereit."

+++ Heynckes über Länderspiele +++

"Es ist nicht so einfach, wenn man so viele Nationalspieler abstellen muss. Aber das trifft auf einige Klubs zu."

+++ Los geht's +++

Heynckes stellt sich den Fragen der Medienvertreter.

+++ Vertreibt Bayern den Arena-Fluch? +++

Kurios, aber wahr: Die Bayern haben noch keine einzige Meisterschaft in der Allianz Arena perfekt gemacht.

Die letzte Heim-Meisterschaft liegt 18 Jahre zurück. In der Saison 1999/2000 holten die Münchner im Olympiastadion durch einen 3:1-Sieg gegen Werder Bremen am letzten Spieltag zum 16. Mal die Schale - und profitierten damals von der zeitgleichen Niederlage Bayer Leverkusens in Unterhaching.

Zehn der elf folgenden Meisterschaften gewann der FCB in der Fremde. Einzige Ausnahme war die Meisterschaft 2015, als die Bayern nach einem 1:0-Heimsieg gegen Hertha BSC am 30. Spieltag am folgenden Tag "auf dem Sofa" Meister wurden, nachdem Konkurrent Wolfsburg seine Partie in Mönchengladbach mit 0:1 verloren hatte.