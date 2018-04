Im Hinblick auf den Halbfinal-Kracher des FC Bayern in der Champions League gegen Real Madrid (Mittwoch, 20.45 Uhr im LIVETICKER) hat Trainer Jupp Heynckes vor dem Bundesligaspiel bei Hannover 96 (15.30 Uhr im LIVETICKER) bereits größere Rotationsmaßnahmen angekündigt.

Nutznießer könnte der erst 18 Jahre alte Lukas Mai sein. Der Kapitän der U19-Mannschaft reiste am Samstag mit den Profis zur Partie in Niedersachsen. Das bestätigte der Rekordmeister via Twitter.

Mai ist gelernter Innenverteidiger und wechselte 2014 von der Jugend von Dynamo Dresden zu den Münchnern. Nun winkt dem 1,90 Meter großen Abwehrspieler der erste Einsatz in der Bundesliga, nachdem er in der Vorbereitung bereits einige Testspieleinsätze für die Profis absolvierte.

Ob Mai allerdings auch wirklich zum 18-Mann-Kader der Bayern zählt, ist noch offen.

In der Defensive muss Heynckes womöglich auf David Alaba verzichten, nachdem der Linksverteidiger beim Pokal-Halbfinale in Leverkusen mit Oberschenkelproblemen zur Pause ausgewechselt werden musste.

"Wir müssen sehen, wie er sich fühlt, wie die Muskulatur reagiert hat", erklärte Heynckes auf der Pressekonferenz am Freitag.