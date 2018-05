Der VfL Wolfsburg taumelt dem Abstieg aus der Bundesliga entgegen. Am vorletzten Spieltag gingen die Wölfe bei RB Leipzig nach bösen Patzern mit 1:4 (0:2) unter.

Mit 30 Punkten rangiert die Werkself weiter auf Relegationsplatz 16, drei Punkte hinter dem SC Freiburg (-26 Tore). Der starke Ademola Lookman (24./52.), Timo Werner (34.) und Jean-Kevin Augustin (63.) trafen für RB, Daniel Didavi (47.) netzte für Wolfsburg ein. (LIVETICKER zum Nachlesen)

Vizemeister Leipzig beendete im letzten Heimspiel der Saison seine Schwächephase von fünf Pflichtspielen ohne Sieg und liegt weiter auf Europa-League-Kurs. Bei zwei Punkten Rückstand auf Platz vier ist sogar noch die Champions League drin.

Kaiser startet bei RB

Am letzten Spieltag tritt die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl bei Hertha BSC an, Wolfsburg erwartet am Samstag den bereits abgestiegenen 1. FC Köln (beide 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Bereits mit einem Unentschieden würde der VfL (-15 Tore) den Hamburger SV (28 Punkte, -25 Tore) aller Voraussicht nach in die Zweitklassigkeit schicken. Der HSV hatte zeitgleich mit 0:3 bei Eintracht Frankfurt verloren.

Alle Highlights des 33. Spieltags in "Bundesliga Pur" am Sonntag, ab 9 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Vor 41.487 Zuschauern ging Leipzig stark ersatzgeschwächt in die Partie. Neben Abwehrspieler Willi Orban fehlten die wichtigen Spielmacher Emil Forsberg und Naby Keita, die alle gesperrt waren. So kam viel Arbeit auf Kevin Kampl zu, der im Mittelfeld als Kreativer die Fäden ziehen sollte. (Tabelle der Bundesliga)

Ihm attestierte Dominik Kaiser, der sein letztes Heimspiel für RB machte und den Klub am Ende der Saison nach sechs Jahren verlässt.

Uudokhai patzt entscheidend

Die Wölfe, die im Sturm doch auf den zuletzt angeschlagenen Daniel Didavi setzen konnten, kamen eigentlich gut ins Spiel und hatten durch Divock Origi und Josip Brekolo die ersten Chancen des Spiels. Doch mehr und mehr übernahmen die Gastgeber die Initiative und besaßen in Lookman einen ständigen Unruheherd, den Wolfsburg so gar nicht auf der Rechnung zu haben schien.

"Wir haben 20 Minuten gebraucht, dann kamen die Torchancen. Am Ende haben wir aber klar dominiert und hochverdient gewonnen", sagte Kevin Kampl nach der Partie bei Sky.

Wolfsburg wirkte durch das 0:1 regelrecht geschockt und leistete sich im Abspiel immer wieder kapitale Fehler. Ein Patzer führte auch zum 0:2.

Nach einer Hereingabe von Augustin trat Felix Uduokhai neben den Ball. Werner, der den Angriff selbst eingeleitet hatte, nahm das Geschenk dankend an und schoss zur beruhigenden 2:0-Führung ein. Kurz zuvor hatte Augustin ein Abseitstor erzielt. (Alle Ergebnisse im Überblick)

Der CHECK24 Doppelpass mit Heribert Bruchhagen und Paul Breitner am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Wesentlich konzentrierter gingen die Wölfe, die extra ein Kurztrainingslager in Thüringen eingelegt hatten, zu Beginn der zweiten Halbzeit zu Werke.

Lookman schnürt Doppelpack

Nach einer schönen Ballstafette und einer Flanke von links war Didavi zur Stelle und ließ die Gäste mit seinem Treffer zum 1:2 wieder hoffen. Leipzig war wohl noch mit den Gedanken in der Kabine. Kurz darauf hätte der eingewechselte Nany Dimata per Kopfball fast das 2:2 erzielt. (Der SPORT1-Tabellenrechner)

Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia witterte die Chance und trieb seine Spieler wild gestikulierend nach vorne, doch der erneute Dämpfer ließ nicht lange auf sich warten.

Nach zwei erneuten Patzern von Uduokhai legte Werner auf Lookman ab, und der 20 Jahre alte Brite stellte mit seinem zweiten Treffer den alten Torabstand wieder her. Augustin machte mit dem 4:1 frühzeitig alles klar.

Restprogramm

RB LEIPZIG

(A) Hertha BSC

VfL WOLFSBURG

(H) 1. FC Köln