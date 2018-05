Bei 54 Jahren, 261 Tagen, 0 Stunden, 36 Minuten und 10 Sekunden blieb die Uhr stehen, die Spieler, Betreuer und Fans des Hamburger SV weinten bittere Tränen.

Der Bundesliga-Dino konnte sich trotz eines 2:1-Sieges gegen Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag nicht mehr vor dem Abstieg in die Zweite Liga retten. Sekunden, bevor die bittere Gewissheit bei allen Beteiligten eintrat, war die Lage eskaliert.

In der Nachspielzeit flogen aus dem Fanblock hinter dem Tor Feuerwerkskörper und Rauchbomben auf das Feld, die Nordtribüne war in schwarze Wolken gehüllt. Schiedsrichter Felix Brych unterbrach die Begegnung.

Nach über zehn Minuten pfiff Brych noch einmal kurz an, somit verhinderte er einen Spielabbruch. Dann war die Zeit des HSV in der Bundesliga nach 1866 Spielen endgültig beendet.

Alle Stimmen und Infos zur Lage in Hamburg LIVE im SPORT1-Ticker:

(HIER AKTUALISIEREN)

+++ Eberl drückt HSV die Daumen +++

Eberl über den HSV-Abstieg: "Es fühlt sich nicht gut an, aber so ist der Sport. Am Ende entscheidet die Leistung auf dem Platz. Der HSV ist sportlich abgestiegen. Aber ganz Fußball-Deutschland wünscht sich sicher, dass sie so schnell wie möglich wieder aufsteigen."

+++ "Schwachmaten" +++

"Der HSV hat zu 98 Prozent ein sehr gutes Bild abgegeben. Die Mannschaft, die 56.000 drum herum. Bis auf ein paar Schwachmaten. Es wäre schön, wenn diese Idioten aus den Stadien verschwinden würden", sagt Gladbachs Sportdirektor Max Eberl am Sky-Mikrofon.

+++ Tränen fließen +++

Viele Spieler und Betreuer weinen. Auch Trainer Christian Titz steht die Leere ins Gesicht geschrieben. Er hält aber noch einmal eine bewegende Ansprache. Danach verabschiedet sich die Mannschaft unter Applaus der wahren Fans mit einer kleinen Ehrenrunde.

+++ Jetzt pfeift Brych ab +++

Das Spiel ist aus. Hamburg gewinnt 2:1, steigt aber wegen des Wolfsburger Sieges ab. Die Uhr im Volksparkstadion bleibt stehen.

+++ Chaoten entfernt +++

Die Chaoten befinden sich mittlerweile nicht mehr im Stadion. Die restlichen Zuschauer klatschen und besingen den HSV - wie es eigentlich sein sollte. Referee Brych einigt sich mit den Mannschaften darauf, einen Schiedsrichter-Ball auszuführen und abzupfeifen.

+++ Spielunterbrechung +++

Weil Chaoten in der Nordkurve zündeln, wird das Spiel unterbrochen. Zahlreiche Sicherheitskräfte stürmen auf das Feld, um Schlimmeres zu verhindern.

+++ HSV-Abstieg besiegelt +++

Durch den 2:1-Sieg des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln ist der Abstieg des Dinos aus der Bundesliga besiegelt. Das Team von Ex-HSV-Coach Bruno Labbadia muss in die Relegation.