Für Niko Kovac wird das Duell um den Supercup am Sonntag (20.30 Uhr im LIVETICKER) ein ganz besonderes Spiel.

In der 19. Auflage des Finals zwischen dem deutschen Pokalsieger und dem deutschen Meister trifft Kovac als neuer Trainer des FC Bayern München im ersten Pflichtspiel der Saison auf seinen alten Arbeitgeber Eintracht Frankfurt um dessen neuen Coach Adi Hütter. Für die Bayern geht es dabei auch um die Revanche für das überraschend mit 1:3 verlorene Pokalfinale im Mai.

Vor dem Spiel stehen beide Trainer Rede und Antwort. SPORT1 begleitet die Pressekonferenzen von Kovac und Hütter ab 13 Uhr im LIVETICKER:

+++ Eintracht bindet Rebic +++

Der heftig umworbene Offensivspieler Ante Rebic bleibt Pokalsieger Eintracht Frankfurt treu.

Der 24 Jahre alte kroatische Vize-Weltmeister verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2022. Das gab Sportvorstand Fredi Bobic am Freitag bekannt.

Rebic war unter anderem beim englischen Rekordmeister Manchester United, aber auch beim FC Bayern mit dem ehemaligen Frankfurter Coach Niko Kovac im Gespräch gewesen.

Um den dynamischen Angreifer aber am Main zu halten, sind die Verantwortlichen "an die Grenze gegangen", sagte Bobic: "Wir haben alles reingelegt, was wir reinlegen können."